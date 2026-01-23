Россия теряет крупного покупателя своей нефти

Ведущая государственная нефтяная компания Индии Indian Oil осуществила крупную закупку нефти объемом около 7 миллионов баррелей, стремясь заместить поставки российского сырья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, Indian Oil приобрела 1 миллион баррелей нефти из Объединенных Арабских Эмиратов у компании Shell, а также 2 миллиона баррелей сорта Upper Zakum у трейдера Mercuria. Еще 2 миллиона баррелей компания закупила в Анголе у Exxon, а дополнительные 2 миллиона баррелей были приобретены в Бразилии у Petrobras. Таким образом, индийский нефтепереработчик диверсифицировал поставки, сделав ставку на Ближний Восток, Африку и Южную Америку.

Reuters отмечает, что подобные сделки отражают более широкий тренд: индийские нефтепереработчики постепенно сокращают закупки российской нефти и увеличивают импорт из альтернативных регионов. По мнению аналитиков, такая стратегия может быть связана с попытками Нью-Дели улучшить торговые отношения с США и приблизиться к заключению соглашения о снижении американских пошлин.

Журналисты напоминают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, воспользовавшись значительными скидками. Однако в последнее время ситуация меняется. Индийские НПЗ начали урезать объемы закупок российского сырья на фоне ужесточения санкций США, в том числе ограничений против компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Эксперты считают, что дальнейшая переориентация Индии на другие рынки может серьезно повлиять на позиции России в Азии и изменить баланс сил на мировом нефтяном рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" — танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Индии Reliance. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".



