Несмотря на обстрелы и саботаж РФ: Украинский морской коридор перевез 100 млн тонн зерна и обеспечивает мировую продовольственную безопасность
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия уже четвертый год пытается сорвать украинский экспорт, но порты и логистика Украины работают без остановок и поставляют зерно на десятки стран мира.

24 января 2026, 15:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинский морской коридор продолжает стабильно работать, обеспечивая экспорт продукции даже под постоянными обстрелами и угрозами государства-террориста России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины со ссылкой на данные АМПУ.

Украинский морской коридор обошел атаки России: 100 млн. тонн зерна уже в безопасности

С сентября 2023 года через коридор было перевезено 168,9 млн. тонн грузов , из которых 100 млн. тонн – это зерно . Несмотря на многочисленные атаки, более 40% всего объема перевозок пришлось именно на 2025 год.

"Россия уже четвертый год системно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру Украины — порты, логистику и энергетику, пытаясь дестабилизировать экспорт и нарушить глобальную продовольственную безопасность. За период со 2 декабря 2025 по 12 января 2026 приходится 10% всех разрушений инфраструктуры, начиная с 2022 года", — отметили в министерстве.

Впрочем, украинские работники портов, логисты, моряки и ремонтные бригады ежедневно работают в сложнейших условиях, обеспечивая непрерывное движение судов и выполнение экспортных контрактов. Благодаря этому Украина продолжает оставаться частью мировой продовольственной системы.

"Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы со стороны государства-террориста, украинский морской коридор остается надежным маршрутом экспорта. Он продолжает поставлять украинскую продукцию на мировые рынки и обеспечивает продовольственную безопасность десятков стран", — подчеркнул вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Читайте также в "Комментариях", что Россия теряет покупателей своей нефти. Ведущий индийский нефтепереработчик вместо российской нефти приобрел миллионы баррелей "черного золота" в ОАЭ и других странах.




