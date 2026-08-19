Попередження про важку ніч: РФ підняла Ту-160 - названо час можливих пусків ракет

Увечері 19 серпня в Росії зафіксували активність стратегічної авіації, яка може свідчити про підготовку до нового ракетного удару по Україні в ніч на 20 серпня. Моніторингові канали повідомили про зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Росія готує пуски ракет вночі. Фото з відкритих джерел

За попередніми даними, літаки Ту-160 піднялися з аеродрому "Українка" в Амурській області на Далекому Сході Росії та взяли курс у напрямку західної частини країни. Станом на 20:10 обидва борти залишалися в повітрі. Розрахунково вихід на пускові рубежі відбудеться від 02:00.

Ту-160 є стратегічними ракетоносцями, здатними застосовувати крилаті ракети великої дальності. Сам факт зльоту таких літаків не означає неминучого запуску ракет, однак у разі підтвердження підготовки до бойового застосування загроза для України може зберігатися протягом ночі та ранку.

Моніторингові ресурси також звернули увагу на інші ознаки активності російської військової авіації. Протягом дня фіксувалася передислокація стратегічних літаків між аеродромами у східній та західній частинах РФ. Крім того, спостерігалася підвищена активність військово-транспортної авіації.

На цьому тлі монітори заявили про низку ознак, які можуть вказувати на підготовку Росії до масованого ракетного удару по території України в ніч на 20 серпня.

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