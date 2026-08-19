Предупреждение о тяжелой ночи: РФ подняла Ту-160 - названо время возможных пусков ракет

Вечером 19 августа в России была зафиксирована активность стратегической авиации, которая может свидетельствовать о подготовке к новому ракетному удару по Украине в ночь на 20 августа. Мониторинговые каналы сообщили о взлете двух стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Россия готовит запуск ракет ночью. Фото из открытых источников

По предварительным данным, самолеты Ту-160 поднялись с аэродрома "Украинка" в Амурской области на Дальнем Востоке и взяли курс в направлении западной части страны. По состоянию на 20.10 оба борта оставались в воздухе. Расчетно выход на пусковые рубежи состоится с 02:00.

Ту-160 является стратегическими ракетоносцами, способными применять крылатые ракеты большой дальности. Сам факт взлета таких самолетов не означает неизбежного запуска ракет, однако в случае подтверждения подготовки к боевому применению угроза для Украины может сохраняться ночью и утром.

Мониторинговые ресурсы обратили внимание на другие признаки активности российской военной авиации. В течение дня фиксировалась передислокация стратегических самолетов между аэродромами в восточной и западной частях РФ. Кроме того, наблюдалась повышенная активность военно-транспортной авиации.

На этом фоне мониторы заявили о ряде признаков, которые могут указывать на подготовку России к массированному ракетному удару по территории Украины в ночь на 20 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заговорил о конце войны и приказал готовиться к массовому возвращению оккупантов.

Также "Комментарии" писали, чем Путин готов пожертвовать ради войны в Украине.