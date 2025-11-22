Попереду важливі переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

Європейські лідери намагаються виграти додатковий час для України після того, як адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін – до наступного четверга – для прийняття 28-пунктного мирного плану, що, на думку Києва та західних партнерів, є фактичною поступкою Росії. Як передає портал "Коментарі", це пише "Bloomberg".

У публікації йдеться, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поговорив з Дональдом Трампом і повідомив, що консультації продовжаться на рівні радників з нацбезпеки — зокрема з Марко Рубіо, який також обіймає посаду держсекретаря. Рубіо вже заявив, що план – це "не остаточний документ", а ідея, покликана "генерувати нові підходи".

Журналісти звертають увагу, що і сам Трамп у п'ятницю ввечері дав зрозуміти, що готовий відмовитись від участі США, якщо Київ не погодиться на його мирний план. Водночас президент США натякнув на можливість перенесення терміну, заявивши, що дедлайн може "рухатися, якщо все йде гаразд".

За даними джерел, увага європейців тепер зміщується до закулісних переговорів на G20 у Йоганнесбурзі, де вони спробують узгодити загальну позицію та домогтися зміни плану.

Експерти попереджають, що американська пропозиція може розмити всі зусилля ЄС щодо вироблення єдиної лінії по Україні.

У Європі сподіваються, що ситуація повторить попередні раунди тиску Трампа, коли він відступав після опору Києва та союзників.

