Главная Новости Общество Война с Россией Впереди важные переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Впереди важные переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

Bloomberg пишет о том, что Европа хочет выиграть больше времени для Украины

22 ноября 2025, 10:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские лидеры пытаются выиграть дополнительное время для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок — до следующего четверга – для принятия 28-пунктного мирного плана, что, по мнению Киева и западных партнеров, является фактической уступкой России. Как передает портал "Комментарии", роб этом пишет "Bloomberg".

Впереди важные переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

Коалиция решительных. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил с Дональдом Трампом и сообщил, что консультации продолжатся на уровне советников по нацбезопасности — в частности с Марко Рубио, который также занимает должность госсекретаря. Рубио уже заявил, что план — это "не окончательный документ", а идея, призванная "генерировать новые подходы".

Журналисты обращают внимание, что и сам Трамп в пятницу вечером дал понять, что готов отказаться от участия США, если Киев не согласится на его мирный план. В то же время президент США намекнул на возможность переноса срока, заявив, что дедлайн может "двигаться, если все идет хорошо".

По данным источников, внимание европейцев теперь смещается к закулисным переговорам на G20 в Йоханнесбурге, где они попытаются согласовать общую позицию и добиться изменения плана.

Эксперты предупреждают, что американское предложение может размыть все усилия ЕС по выработке единой линии по Украине.

В Европе надеются, что ситуация повторит предыдущие раунды давления Трампа, когда он отступал после сопротивления Киева и союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирный план или авантюра Трампа: чем будет отвечать Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине.




