Попереду найгірше: українців нажахали новими потужними ударами РФ

Атака російських окупантів у ніч на 20 січня виявилася менш масштабною, ніж очікували експерти. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог, можливо, накопичує ресурси для майбутніх ударів із більшою потужністю, хоча він сумнівається, що атака була б відкладена, якби Росія могла завдати її раніше. Тактика агресора практично не змінилася: це точкові удари, насамперед по Києву та іншим регіонам країни.

Братчук додав, що в ході атаки могли застосовуватися балістичні ракети та крилаті ракети Х-101, що відповідає активності стратегічної авіації, яка виконувала пуски. Крім того, ворог використовував ударні дрони "Шахед" і "Герань". Ефективність українських систем ППО залишається стабільною — відсоток збиття цілей не знижується.

Внаслідок ударів тисячі багатоповерхівок у Києві залишилися без опалення, а на лівому березі столиці зникло водопостачання. Через загрозу обстрілів в метро збільшили інтервал руху потягів — на деяких станціях він тепер складає 20-25 хвилин.

У Бучанському районі Київщини під час обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще дві автозаправні станції зазнали пошкоджень. Братчук підкреслив, що попри всі удари, сили оборони успішно відбивають атаки та працюють над стабілізацією ситуації в усіх регіонах.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати оцінки ситуації в регіонах після російського удару. Найбільше постраждали Київ та Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші регіони. На місцях працюють ремонтні бригади, рятувальники ДСНС та всі необхідні служби для ліквідації наслідків.