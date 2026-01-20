logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Попереду найгірше: українців нажахали новими потужними ударами РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Попереду найгірше: українців нажахали новими потужними ударами РФ

За словами Сергія Братчука, ефективність ураження російських цілей не знижується

20 січня 2026, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Атака російських окупантів у ніч на 20 січня виявилася менш масштабною, ніж очікували експерти. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Попереду найгірше: українців нажахали новими потужними ударами РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог, можливо, накопичує ресурси для майбутніх ударів із більшою потужністю, хоча він сумнівається, що атака була б відкладена, якби Росія могла завдати її раніше. Тактика агресора практично не змінилася: це точкові удари, насамперед по Києву та іншим регіонам країни. 

Братчук додав, що в ході атаки могли застосовуватися балістичні ракети та крилаті ракети Х-101, що відповідає активності стратегічної авіації, яка виконувала пуски. Крім того, ворог використовував ударні дрони "Шахед" і "Герань". Ефективність українських систем ППО залишається стабільною — відсоток збиття цілей не знижується.

Внаслідок ударів тисячі багатоповерхівок у Києві залишилися без опалення, а на лівому березі столиці зникло водопостачання. Через загрозу обстрілів в метро збільшили інтервал руху потягів — на деяких станціях він тепер складає 20-25 хвилин. 

У Бучанському районі Київщини під час обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще дві автозаправні станції зазнали пошкоджень. Братчук підкреслив, що попри всі удари, сили оборони успішно відбивають атаки та працюють над стабілізацією ситуації в усіх регіонах.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати оцінки ситуації в регіонах після російського удару. Найбільше постраждали Київ та Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші регіони. На місцях працюють ремонтні бригади, рятувальники ДСНС та всі необхідні служби для ліквідації наслідків.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини