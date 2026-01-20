Україна отримала ракети за день до масштабної атаки: розкрито цинічну правду про удар РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати оцінки ситуації в регіонах після російського удару. Найбільше постраждали Київ та Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші регіони. На місцях працюють ремонтні бригади, рятувальники ДСНС та всі необхідні служби для ліквідації наслідків.

Ракетний удар по Україні. Фото: 24 Канал

У нападі Росії застосовувалися значні ресурси: численні балістичні та крилаті ракети, а також понад 300 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони України відпрацювали по великій кількості цілей. Перед цим ударом країна отримала необхідні ракети, що суттєво посилило оборону. Зеленський підкреслив, що кожен пакет міжнародної допомоги має вирішальне значення: ракети для "Патріотів", "NASAMS" та інших систем ППО критично потрібні для захисту людей. Дипломатичні зусилля держави спрямовані на забезпечення достатньої кількості засобів ППО, і партнери не повинні підводити Україну у цьому питанні.

У форматі спеціального енергетичного селектора буде надано детальні дані про наслідки атаки та визначено ресурси, необхідні для відновлення постачання електрики, тепла й води. Найскладніша ситуація наразі у Києві, де значна кількість житлових будинків залишилася без опалення. Зеленський закликав світ не залишати це поза увагою, адже Росія не може бути рівною іншим країнам світу, поки її політика спрямована лише на вбивства та терор.

Президент наголосив, що всі українські посадовці, керівники державних інституцій, обласних та місцевих адміністрацій, енергетичних компаній повинні залишатися в Україні, працювати, допомагати людям і стабілізовувати ситуацію. "Потрібно бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

