Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах оценки ситуации в регионах после российского удара. Больше всего пострадали Киев и Киевская область, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожье, Полтавская, Сумская и другие регионы. На местах работают ремонтные бригады, спасатели ГСЧС и все необходимые службы по ликвидации последствий.

Ракетный удар по Украине. Фото: 24 Канал

В нападении России применялись значительные ресурсы: многочисленные баллистические и крылатые ракеты, а также более 300 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны Украины отработали по множеству целей. Перед этим ударом страна получила необходимые ракеты, что существенно усилило оборону. Зеленский подчеркнул, что каждый пакет международной помощи имеет решающее значение: ракеты для Патриотов, NASAMS и других систем ПВО критически нужны для защиты людей. Дипломатические усилия государства направлены на обеспечение достаточного количества средств ПВО и партнеры не должны подводить Украину в этом вопросе.

В формате специального энергетического селектора будут предоставлены подробные данные о последствиях атаки и определены ресурсы, необходимые для восстановления поставок электричества, тепла и воды. Самая сложная ситуация в Киеве, где значительное количество жилых домов осталось без отопления. Зеленский призвал мир не оставлять это без внимания, ведь Россия не может быть равной другим странам мира, пока ее политика направлена только на убийства и террор.

Президент подчеркнул, что все украинские должностные лица, руководители государственных институций, областных и местных администраций, энергетических компаний должны оставаться в Украине, работать, помогать людям и стабилизировать ситуацию. "Нужно быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", за последние четыре года федеральный бюджет России демонстрирует значительный дефицит. В 2025 году разрыв между доходами и расходами достиг рекордного уровня – 5,64 триллиона рублей, сообщает The Moscow Times, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. При этом темпы роста экономики снизились: в 2025 году ВВП вырос всего на 2,6%, в то время как в 2020 году прирост составлял 3,8%.