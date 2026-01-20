Впереди хуже всего: украинцев напугали новыми мощными ударами РФ

Атака российских окупантов в ночь на 20 января оказалась менее масштабной, чем ожидали эксперты. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии.

Фото: из открытых источников

По его словам, враг, возможно, накапливает ресурсы для будущих ударов с большей мощностью, хотя он сомневается, что атака была бы отложена, если бы Россия могла нанести ее раньше. Тактика агрессора практически не изменилась: это точечные удары, прежде всего, по Киеву и другим регионам страны.

Братчук добавил, что в ходе атаки могли применяться баллистические ракеты и крылатые ракеты Х-101, что соответствует активности выполнявшей пуски стратегической авиации. Кроме того, враг использовал ударные дроны "Шахед" и "Герань". Эффективность украинских систем ПВО остается стабильной – процент ущерба целей не снижается.

В результате ударов тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления, а на левом берегу столицы исчезло водоснабжение. Из-за угрозы обстрелов в метро увеличили интервал движения поездов – на некоторых станциях он теперь составляет 20-25 минут.

В Бучанском районе Киевщины во время обстрела погиб 50-летний мужчина, еще две автозаправочные станции получили повреждения. Братчук подчеркнул, что, несмотря на все удары, силы обороны успешно отражают атаки и работают над стабилизацией ситуации во всех регионах.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах оценки ситуации в регионах после российского удара. Больше всего пострадали Киев и Киевская область, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожье, Полтавская, Сумская и другие регионы. На местах работают ремонтные бригады, спасатели ГСЧС и все необходимые службы по ликвидации последствий.