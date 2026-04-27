Понад 40 днів на "нулі" і тобі вже все одно – чи загинеш чи виживеш: головне порушення в армії

В українській армії фіксують системні порушення правил перебування особового складу на першій лінії оборони. Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, офіційні розпорядження керівництва армії щодо тривалості бойових чергувань не працюють у реальних умовах.

"Згідно з наказом головнокомандувача, максимальне перебування військовослужбовця на позиції — 15 днів. Але це мертва норма, якої ніхто не придерживається, що, в свою очередь, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі", — наголосила вона.

Ольга Решетилова звернула увагу на те, що окремі офіцери не усвідомлюють наслідків ситуацій, коли підлеглі "рік або більше сидять у бліндажах і підвалах у напівоточенні". Вона наполягає, щоб військове керівництво розробило та впровадило адекватні й досяжні часові рамки для виконання завдань штурмовиками та піхотою безпосередньо в зоні бойових дій.

Наразі правозахисники аналізують, як саме тривале перебування під постійними обстрілами руйнує психіку захисників.

"Зараз ми проводимо масштабне дослідження психологічного стану бійців в умовах тривалого перебування на позиціях. Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона чи ні, у неї наступає повна апатія. Кожен командир повинен прийняти цю інформацію до відома. Все, що більше 40 днів, не може бути ефективним", — підсумувала військова омбудсменка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна впроваджує інноваційний підхід до боротьби з російськими безпілотниками типу Shahed. Для цього легкий транспортний літак Ан-28 було модернізовано та озброєно спеціальними дронами-перехоплювачами P1-SUN від розробника SkyFall.