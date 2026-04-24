Нова тактика ППО: літак Ан-28 інтегрували з перехоплювачами P1-SUN для полювання на дрони РФ
Нова тактика ППО: літак Ан-28 інтегрували з перехоплювачами P1-SUN для полювання на дрони РФ

Альтернатива ракетам: літаки Ан-28 озброїли шістьма дронами SkyFall для знищення безпілотників

24 квітня 2026, 18:32
Недилько Ксения

Україна впроваджує інноваційний підхід до боротьби з російськими безпілотниками типу Shahed. Для цього легкий транспортний літак Ан-28 було модернізовано та озброєно спеціальними дронами-перехоплювачами P1-SUN від розробника SkyFall.

Скриншот з відео

Як повідомляє видання "Мілітарний", на крила літака інтегрували спеціальні кріплення, що дозволяють нести загалом шість перехоплювачів — по три на кожне крило. Окрім самих дронів, літак оснастили сучасною оптичною станцією, яка дозволяє екіпажу візуально виявляти ворожі цілі в повітрі.

Головна перевага такої технології полягає в економічності та ефективності. Застосування перехоплювачів дозволяє ліквідовувати загрози, "не вдаючись до використання ракет класу "повітря-повітря", вартість яких значно перевищує ціну ворожого дрона.

Розробники та військові вже провели серію випробувань. Під час навчальних польотів було підтверджено успішну роботу не лише моделі P1-SUN, а й тестування "ще кількох типів дронів-перехоплювачів". Таке поєднання авіації та безпілотних технологій створює мобільний і відносно недорогий засіб для захисту українського неба від масованих атак дронів-камікадзе.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український ринок військових технологій поповнився перспективною новинкою — ударним безпілотником "Хмаринка" від вітчизняної компанії "Генерал Черешня". Розробники роблять ставку на доступність та великі обсяги виробництва, називаючи свій виріб "лоукост-відповіддю" на аналогічне озброєння противника.                                                                                                    



Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/litak-an-28-perehoplyuvachi-p1-sun/
