Новая тактика ПВО: самолет Ан-28 интегрирован с перехватчиками P1-SUN для охоты на дроны РФ

Альтернатива ракетам: самолеты Ан-28 вооружили шестью дронами SkyFall для уничтожения беспилотников

24 апреля 2026, 18:32
Недилько Ксения

Украина вводит инновационный подход к борьбе с российскими беспилотниками типа Shahed. Для этого легкий транспортный самолет Ан-28 был модернизирован и вооружен специальными дронами-перехватчиками P1-SUN от разработчика SkyFall.

Как сообщает издание "Милитарный", на крылья самолета интегрировали специальные крепления, позволяющие нести в общей сложности шесть перехватчиков — по три на каждое крыло. Кроме самих дронов, самолет оснастили современной оптической станцией, позволяющей экипажу визуально обнаруживать враждебные цели в воздухе.

Главное преимущество такой технологии состоит в экономичности и эффективности. Применение перехватчиков позволяет ликвидировать угрозы, "не прибегая к использованию ракет класса "воздух-воздух", стоимость которых значительно превышает цену вражеского дрона.

Разработчики и военные провели уже серию испытаний. В ходе учебных полетов была подтверждена успешная работа не только модели P1-SUN, но и тестирование "еще нескольких типов дронов-перехватчиков". Такое сочетание авиации и беспилотных технологий создает мобильное и относительно недорогое средство для защиты украинского неба от массированных атак дронов-камикадзе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский рынок военных технологий пополнился перспективной новинкой — ударным беспилотником "Облако" от отечественной компании "Генерал Черешня". Разработчики делают ставку на доступность и большие объемы производства, называя свое изделие "лоукост-ответом" на аналогичное вооружение противника.



Источник: https://militarnyi.com/uk/news/litak-an-28-perehoplyuvachi-p1-sun/
