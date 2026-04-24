Новая тактика ПВО: самолет Ан-28 интегрирован с перехватчиками P1-SUN для охоты на дроны РФ

Украина вводит инновационный подход к борьбе с российскими беспилотниками типа Shahed. Для этого легкий транспортный самолет Ан-28 был модернизирован и вооружен специальными дронами-перехватчиками P1-SUN от разработчика SkyFall.

Как сообщает издание "Милитарный", на крылья самолета интегрировали специальные крепления, позволяющие нести в общей сложности шесть перехватчиков — по три на каждое крыло. Кроме самих дронов, самолет оснастили современной оптической станцией, позволяющей экипажу визуально обнаруживать враждебные цели в воздухе.

Главное преимущество такой технологии состоит в экономичности и эффективности. Применение перехватчиков позволяет ликвидировать угрозы, "не прибегая к использованию ракет класса "воздух-воздух", стоимость которых значительно превышает цену вражеского дрона.

Разработчики и военные провели уже серию испытаний. В ходе учебных полетов была подтверждена успешная работа не только модели P1-SUN, но и тестирование "еще нескольких типов дронов-перехватчиков". Такое сочетание авиации и беспилотных технологий создает мобильное и относительно недорогое средство для защиты украинского неба от массированных атак дронов-камикадзе.

