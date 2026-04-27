Более 40 дней на "нуле" и тебе уже все равно - погибнешь или выживешь: главное нарушение в армии

В украинской армии фиксируют системные нарушения правил нахождения личного состава на первой линии обороны. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

По ее словам, официальные распоряжения руководства армии по продолжительности боевых дежурств не работают в реальных условиях.

"Согласно приказу главнокомандующего, максимальное пребывание военнослужащего на позиции – 15 дней. Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще", — подчеркнула она.

Ольга Решетилова обратила внимание на то, что отдельные офицеры не отдают себе отчет в последствиях ситуаций, когда подчиненные "год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении". Она настаивает, чтобы военное руководство разработало и внедрило адекватные и достижимые временные рамки для выполнения задач штурмовиками и пехотой непосредственно в зоне боевых действий.

Пока правозащитники анализируют, как самое длительное пребывание под постоянными обстрелами разрушает психику защитников.

Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет, у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным", — подытожила военная омбудсменка.

