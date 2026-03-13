Понад 200 дронів та 60 ракет: РФ завдала надпотужного удару по критично важливому заводу в Україні

Російські війська завдали масованого удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, застосувавши понад 60 ракет та близько 260 безпілотників. Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив 13 березня, що загальна кількість атакованих цілей була ще більшою, ніж ті, що були безпосередньо націлені на завод.

Фото: з відкритих джерел

За словами Шмигаля, ворог намагається знищити енергетичну інфраструктуру країни тисячами ракет і дронів, а серед основних об’єктів під ударом опинилася і ключова "нафтопереробка".

"По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу Росія витратила понад 60 ракет – крилатих та балістичних, а також приблизно 260 дронів. Це лише частина атак, які були спрямовані на підприємство", — пояснив міністр.

Кременчуцький НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів в Україні та відіграє стратегічну роль у постачанні палива для економіки. Завод не працює з 2022 року через масштабні руйнування, завдані під час бойових дій.

Аналітики проєкту "Росія заплатить" при KSE Institute відзначають, що Кременчуцький НПЗ належить до підприємств з найбільшими активами, які постраждали від російської агресії. На початок 2022 року вартість активів заводу оцінювалась у 405 мільйонів гривень. Руйнування такого стратегічного об’єкта не лише шкодить економіці України, а й створює серйозні загрози енергетичній безпеці країни.

