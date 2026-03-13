Более 200 дронов и 60 ракет: РФ нанесла сверхмощный удар по критически важному заводу в Украине

Российские войска нанесли массированный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, применив более 60 ракет и около 260 беспилотников. Министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил 13 марта, что общее количество атакованных целей было еще больше, чем те, которые были непосредственно нацелены на завод.

Фото: из открытых источников

По словам Шмыгаля, враг пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру страны тысячами ракет и дронов, а среди основных объектов под ударом оказалась и ключевая "нефтепереработка".

"По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу Россия потратила более 60 ракет – крылатых и баллистических, а также примерно 260 дронов. Это лишь часть атак, которые были направлены на предприятие", — пояснил министр.

Кременчугский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Украине и играет стратегическую роль в снабжении топливом для экономики. Завод не работает с 2022 года из-за масштабных разрушений, нанесенных во время боевых действий.

Аналитики проекта "Россия заплатит" при KSE Institute отмечают, что Кременчугский НПЗ входит в число предприятий с крупнейшими активами, пострадавшими от российской агрессии. На начало 2022 стоимость активов завода оценивалась в 405 миллионов гривен. Разрушение такого стратегического объекта не только вредит экономике Украины, но и создает серьезные угрозы энергетической безопасности страны.

