Война с Россией Более 200 дронов и 60 ракет: РФ нанесла сверхмощный удар по критически важному заводу в Украине
Более 200 дронов и 60 ракет: РФ нанесла сверхмощный удар по критически важному заводу в Украине

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является ведущим производителем нефтепродуктов в Украине и с 2022 года остановил работу из-за повреждений

13 марта 2026, 12:10
Клименко Елена

Российские войска нанесли массированный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, применив более 60 ракет и около 260 беспилотников. Министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил 13 марта, что общее количество атакованных целей было еще больше, чем те, которые были непосредственно нацелены на завод.

Более 200 дронов и 60 ракет: РФ нанесла сверхмощный удар по критически важному заводу в Украине

Фото: из открытых источников

По словам Шмыгаля, враг пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру страны тысячами ракет и дронов, а среди основных объектов под ударом оказалась и ключевая "нефтепереработка".

"По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу Россия потратила более 60 ракет – крылатых и баллистических, а также примерно 260 дронов. Это лишь часть атак, которые были направлены на предприятие", — пояснил министр.

Кременчугский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Украине и играет стратегическую роль в снабжении топливом для экономики. Завод не работает с 2022 года из-за масштабных разрушений, нанесенных во время боевых действий.

Аналитики проекта "Россия заплатит" при KSE Institute отмечают, что Кременчугский НПЗ входит в число предприятий с крупнейшими активами, пострадавшими от российской агрессии. На начало 2022 стоимость активов завода оценивалась в 405 миллионов гривен. Разрушение такого стратегического объекта не только вредит экономике Украины, но и создает серьезные угрозы энергетической безопасности страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Группа компаний "Нафтогаз Украины" одержала окончательную победу в длительном судебном споре с российским "Газпромом" на сумму около 1,4 миллиарда долларов, о чем сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.



