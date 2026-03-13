"Мільярди доларів на кону: стало відомо прор сенсаційне рішення у справі «Нафтогаз» vs «Газпром»"

Група компаній "Нафтогаз України" здобула остаточну перемогу у тривалій судовій суперечці з російським "Газпромом" на суму близько 1,4 мільярда доларів, про що повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Фото: з відкритих джерел

"Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив апеляцію "Газпрому" і залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, згідно з яким російська сторона зобов’язана виплатити "Нафтогазу" понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги з транзиту газу, включно з нарахованими відсотками та судовими витратами", — написав Корецький у своєму зверненні.

Голова правління додав, що компанія вже розпочала процедуру примусового стягнення заборгованості з російської сторони. Паралельно тривають інші судові процеси проти Росії, спрямовані на відшкодування збитків, завданих агресією проти України.

Суперечка між НАК "Нафтогаз" та "Газпромом" бере свій початок із підписання у кінці 2019 року п’ятирічної угоди на транзит газу через Україну. Згідно з контрактом, "Газпром" мав оплачувати фіксовані обсяги транспортування, навіть якщо фактично прокачування газу було меншим за домовлені обсяги.

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит газу продовжувався, хоч і у скорочених обсягах. Проте, за словами Корецького, з травня 2022 року російська компанія припинила здійснювати виплати, порушуючи принцип контракту "take or pay".

У вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" звернувся до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті у Парижі. Основною вимогою було стягнення заборгованості за транзит природного газу, який "Газпром" не оплатив у повному обсязі та у визначений строк.

