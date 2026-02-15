Понад 170 дронів: російське місто вибухає та вже занурено у блекаут

У Брянській області Росії після масованої атаки безпілотників частина регіону залишилася без електропостачання та тепла.

Брянщина під масованою атакою

За словами губернатора Олександра Богомаза, за ніч і день над регіоном нібито було збито понад 170 безпілотників. Вибухи чули у Брянську та низці населених пунктів області.

Очільник регіону заявив, що удари припали на об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього без енергопостачання залишаються п’ять муніципальних утворень, а також частина самого Брянська.

Екстрені служби підключають резервні джерела живлення та намагаються відновити подачу електроенергії й тепла. За даними місцевої влади, атака тривала понад 12 годин.

Інформація про можливі пошкодження або постраждалих уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, які нібито прямували на російську столицю. За його словами, сили протиповітряної оборони Міноборони рф послідовно знищували дрони, що наближалися до міста.

Спочатку повідомлялося про один збитий БПЛА, згодом — ще про кілька. У підсумку, за офіційними даними, ППО знищила щонайменше 14 безпілотників, які летіли у напрямку Москви. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про масштабні руйнування чи постраждалих наразі не повідомляється. Російська влада традиційно наголошує, що всі цілі були збиті ще на підльоті до столиці.





Подібні атаки на Москву останнім часом відбуваються регулярно. Вони супроводжуються тимчасовими обмеженнями роботи аеропортів та посиленими заходами безпеки в місті.

