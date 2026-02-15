logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Более 170 дронов: российский город взрывается и уже погружен в блекаут
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 170 дронов: российский город взрывается и уже погружен в блекаут

После массированной атаки беспилотников часть Брянской области осталась без света и тепла

15 февраля 2026, 21:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Брянской области России после массированной атаки беспилотников часть региона осталась без электроснабжения и тепла.

Более 170 дронов: российский город взрывается и уже погружен в блекаут

Брянская область под массированной атакой

По словам губернатора Александра Богомаза, за ночь и день над регионом якобы было сбито более 170 беспилотников. Взрывы слышали в Брянске и в ряде населенных пунктов области.

Глава региона заявил, что удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры. В результате без энергоснабжения остаются пять муниципальных образований, а также часть самого Брянска.

Экстренные службы подключают резервные источники питания и пытаются восстановить подачу электроэнергии и тепла. По данным местных властей, атака продолжалась более 12 часов.

Информация о возможных повреждениях или пострадавших уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, которые якобы направлялись на российскую столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России последовательно уничтожали приближающиеся к городу дроны.
Сначала сообщалось об одном сбитом БПЛА, впоследствии еще о нескольких. В итоге, по официальным данным, ПВО уничтожило по меньшей мере 14 беспилотников, летевших в направлении Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы. О масштабных разрушениях или пострадавших пока не сообщается. Российские власти традиционно подчеркивают, что все цели были сбиты еще на подлете в столицу.

Подобные атаки на Москву в последнее время проходят регулярно. Они сопровождаются временными ограничениями работы аэропортов и усиленными мерами безопасности в городе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bazabazon/44120
Теги:

Новости

Все новости