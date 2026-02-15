Более 170 дронов: российский город взрывается и уже погружен в блекаут

В Брянской области России после массированной атаки беспилотников часть региона осталась без электроснабжения и тепла.

Брянская область под массированной атакой

По словам губернатора Александра Богомаза, за ночь и день над регионом якобы было сбито более 170 беспилотников. Взрывы слышали в Брянске и в ряде населенных пунктов области.

Глава региона заявил, что удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры. В результате без энергоснабжения остаются пять муниципальных образований, а также часть самого Брянска.

Экстренные службы подключают резервные источники питания и пытаются восстановить подачу электроэнергии и тепла. По данным местных властей, атака продолжалась более 12 часов.

Информация о возможных повреждениях или пострадавших уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, которые якобы направлялись на российскую столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России последовательно уничтожали приближающиеся к городу дроны.

Сначала сообщалось об одном сбитом БПЛА, впоследствии еще о нескольких. В итоге, по официальным данным, ПВО уничтожило по меньшей мере 14 беспилотников, летевших в направлении Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы. О масштабных разрушениях или пострадавших пока не сообщается. Российские власти традиционно подчеркивают, что все цели были сбиты еще на подлете в столицу.





Подобные атаки на Москву в последнее время проходят регулярно. Они сопровождаются временными ограничениями работы аэропортов и усиленными мерами безопасности в городе.

