Помста за Белгород: РФ може вдарити по "слабкому місцю" Київської ГЕС

Лиля Воробьева
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання щодо загрози нанесення країною-агресором РФ удару по дамбі або шлюзу в районі Вишгорода Київської області.
Київська ГЕС (фото з відкритих джерел)
Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.
Експерт нагадав про те, що раніше РФ уже била по ГЕС у Вишгороді, однак тоді метою ворога був переважно машинний зал, а по шлюзу ударів не завдавали.
"Тому, на жаль, така загроза є. Усе залежатиме від того, чим росіяни битимуть. Якщо балістикою, то може статися біда", — попередив він.
За словами співрозмовника, зараз росіяни побачили, як саме українська армія пошкодила дамбу і шлюз у Бєлгородській області.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що унаслідок пошкодження дамби Бєлгородського водосховища російські війська зіткнулися з серйозними проблемами — підтопленими позиціями, зруйнованими шляхами постачання та втратою техніки.
Як повідомляють численні Telegram-канали, зокрема російські, вода після прориву почала затоплювати дороги в районі міста Шебекіно та на Вовчанському напрямку, які окупанти активно використовували для логістики. Через це бронетехніка застряє у багнюці, а деякі позиції опинилися повністю під водою. Російські військові публікують відео з підтоплених укриттів.
На одному з них солдат з іронією каже: "От так, Наташо, після прориву Бєлгородської дамби ми за добу з піхоти перетворилися на морську. Нам ще пощастило — а на сусідній позиції весь бліндаж затопило разом з апаратурою".