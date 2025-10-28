Помста за Белгород: РФ може вдарити по "слабкому місцю" Київської ГЕС

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання щодо загрози нанесення країною-агресором РФ удару по дамбі або шлюзу в районі Вишгорода Київської області.

Київська ГЕС (фото з відкритих джерел)

Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

"Так, Росія цілком може спробувати зруйнувати дамбу у Вишгороді. Особливо з урахуванням того, як знижується ефективність нашого ППО, ця ймовірність досить висока. Тому велике питання — чи зможемо ми відбитися під час атаки на дамбу Київського водосховища", — підкреслив він.

Експерт нагадав про те, що раніше РФ уже била по ГЕС у Вишгороді, однак тоді метою ворога був переважно машинний зал, а по шлюзу ударів не завдавали.

"Тому, на жаль, така загроза є. Усе залежатиме від того, чим росіяни битимуть. Якщо балістикою, то може статися біда", — попередив він.

За словами співрозмовника, зараз росіяни побачили, як саме українська армія пошкодила дамбу і шлюз у Бєлгородській області.

"Вони можуть це повторити і теж завдати удару по слабкому місцю Київської дамби. Точно так само ми свого часу почали застосовувати легкомоторну авіацію для боротьби з "шахедами" — і Росія вже купує цілі ескадрильї Як-52 і встановлює кулемети, щоб боротися з нашими дронами. Тому цілком можливий удар у відповідь по дамбі Київського водосховища", — додав Жданов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що унаслідок пошкодження дамби Бєлгородського водосховища російські війська зіткнулися з серйозними проблемами — підтопленими позиціями, зруйнованими шляхами постачання та втратою техніки.

Як повідомляють численні Telegram-канали, зокрема російські, вода після прориву почала затоплювати дороги в районі міста Шебекіно та на Вовчанському напрямку, які окупанти активно використовували для логістики. Через це бронетехніка застряє у багнюці, а деякі позиції опинилися повністю під водою. Російські військові публікують відео з підтоплених укриттів.

На одному з них солдат з іронією каже: "От так, Наташо, після прориву Бєлгородської дамби ми за добу з піхоти перетворилися на морську. Нам ще пощастило — а на сусідній позиції весь бліндаж затопило разом з апаратурою".

