Месть за Белгород: РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос угрозы нанесения страной-агрессором РФ удара по дамбе или шлюзу в Вышгородском районе Киевской области.

Киевская ГЭС (фото из открытых источников)

Об этом он рассказал в интервью Главреду.

"Да, Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде. Особенно с учетом того, как снижается эффективность нашего ПВО, эта вероятность достаточно высока. Поэтому большой вопрос — сможем ли мы отразиться во время атаки на дамбу Киевского водохранилища", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил о том, что ранее РФ уже избивала по ГЭС в Вышгороде, однако тогда целью врага был преимущественно машинный зал, а по шлюзу удары не наносили.

"Поэтому, к сожалению, такая угроза есть. Все будет зависеть от того, чем россияне будут бить. Если баллистикой, то может случиться беда", — предупредил он.

По словам собеседника, сейчас россияне увидели, как украинская армия повредила дамбу и шлюз в Белгородской области.

"Они могут это повторить и тоже нанести удар по слабому месту Киевской дамбы. Точно так же мы в свое время начали применять легкомоторную авиацию для борьбы с "шахедами" — и Россия уже покупает целые эскадрильи Як-52 и устанавливает пулеметы, чтобы бороться с нашими дронами. Поэтому вполне возможен ответный удар" Жданов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вследствие повреждения дамбы Белгородского водохранилища российские войска столкнулись с серьезными проблемами — подтопленными позициями, разрушенными путями снабжения и потерей техники.

Как сообщают многочисленные Telegram-каналы, в том числе российские, вода после прорыва начала затапливать дороги в районе города Шебекино и Волчанском направлении, которые оккупанты активно использовали для логистики. Поэтому бронетехника застревает в грязи, а некоторые позиции оказались полностью под водой. Российские военные публикуют видео по подтопленным укрытиям.

На одном из них солдат с иронией говорит: "Вот так, Наташа, после прорыва Белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в морскую. Нам еще повезло — а на соседней позиции весь блиндаж затопило вместе с аппаратурой".

