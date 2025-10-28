Месть за Белгород: РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС

Рубрики
Лиля Воробьева
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос угрозы нанесения страной-агрессором РФ удара по дамбе или шлюзу в Вышгородском районе Киевской области.
Киевская ГЭС (фото из открытых источников)
Об этом он рассказал в интервью Главреду.
Эксперт напомнил о том, что ранее РФ уже избивала по ГЭС в Вышгороде, однако тогда целью врага был преимущественно машинный зал, а по шлюзу удары не наносили.
"Поэтому, к сожалению, такая угроза есть. Все будет зависеть от того, чем россияне будут бить. Если баллистикой, то может случиться беда", — предупредил он.
По словам собеседника, сейчас россияне увидели, как украинская армия повредила дамбу и шлюз в Белгородской области.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вследствие повреждения дамбы Белгородского водохранилища российские войска столкнулись с серьезными проблемами — подтопленными позициями, разрушенными путями снабжения и потерей техники.
Как сообщают многочисленные Telegram-каналы, в том числе российские, вода после прорыва начала затапливать дороги в районе города Шебекино и Волчанском направлении, которые оккупанты активно использовали для логистики. Поэтому бронетехника застревает в грязи, а некоторые позиции оказались полностью под водой. Российские военные публикуют видео по подтопленным укрытиям.
На одном из них солдат с иронией говорит: "Вот так, Наташа, после прорыва Белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в морскую. Нам еще повезло — а на соседней позиции весь блиндаж затопило вместе с аппаратурой".