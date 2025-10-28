Бєлгород під водою: український удар перетворив позиції окупантів на болото

Унаслідок пошкодження дамби Бєлгородського водосховища російські війська зіткнулися з серйозними проблемами — підтопленими позиціями, зруйнованими шляхами постачання та втратою техніки.

Бєлгород тоне після удару ЗСУ

Як повідомляють численні Telegram-канали, зокрема російські, вода після прориву почала затоплювати дороги в районі міста Шебекіно та на Вовчанському напрямку, які окупанти активно використовували для логістики. Через це бронетехніка застряє у багнюці, а деякі позиції опинилися повністю під водою.

Російські військові публікують відео з підтоплених укриттів. На одному з них солдат з іронією каже:

"От так, Наташо, після прориву Бєлгородської дамби ми за добу з піхоти перетворилися на морську. Нам ще пощастило — а на сусідній позиції весь бліндаж затопило разом з апаратурою".





Повінь також порушила роботу польових складів і командних пунктів, ускладнивши пересування особового складу та доставлення боєприпасів. За оцінками аналітиків, наслідки руйнування дамби можуть на певний час паралізувати частину оборонної системи російських військ на цьому напрямку.

