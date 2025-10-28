Белгород под водой: украинский удар превратил позиции окупантов в болото

Рубрики
В результате повреждения дамбы Белгородского водохранилища российские войска столкнулись с серьезными проблемами — подтопленными позициями, разрушенными путями снабжения и потерей техники.
Белгород тонет после удара ВСУ
Как сообщают многочисленные Telegram-каналы, в том числе российские, вода после прорыва начала затапливать дороги в районе города Шебекино и Волчанском направлении, которые оккупанты активно использовали для логистики. Поэтому бронетехника застревает в грязи, а некоторые позиции оказались полностью под водой.
Российские военные публикуют видео по подтопленным укрытиям. На одном из них солдат с иронией говорит:
"Вот так, Наташа, после прорыва Белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в морскую. Нам еще повезло, а на соседней позиции весь блиндаж затопило вместе с аппаратурой".
Наводнение также нарушило работу полевых складов и командных пунктов, усложнив передвижение личного состава и доставку боеприпасов. По оценкам аналитиков, последствия разрушения дамбы могут на время парализовать часть оборонной системы российских войск на этом направлении.