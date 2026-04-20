Полювання не на гармати: ЗСУ б’ють по «кровоносній системі» артилерії РФ

Українські військові змінюють підхід до боротьби з російською артилерією, роблячи ставку не на знищення самих гармат, а на їхнє забезпечення. Як повідомляє Forbes, ЗСУ дедалі частіше атакують колони постачання боєприпасів, що дозволяє ефективніше послаблювати вогневу міць противника.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

РФ зосередила вздовж фронту тисячі артилерійських систем, які діють за класичною схемою: масований обстріл – просування піхоти – закріплення позицій і новий цикл. При цьому, попри значні втрати, російська армія продовжує відновлювати техніку та повертати у стрій застарілі зразки, формуючи багаторівневу систему вогню з дальністю до 70 км.

Втім, знайти і знищити ці гармати складно: вони добре замасковані, швидко змінюють позиції та прикриваються засобами протидії дронам. Саме тому Україна зробила акцент на більш вразливій ланці – логістиці.

Російська артилерія витрачає до 15 тисяч снарядів щодня, і їхнє постачання залежить від вантажівок, які рухаються дорогами. Це робить їх передбачуваними цілями. Українські безпілотники патрулюють маршрути, іноді очікуючи на узбіччях, а потім атакують транспорт, влучаючи у паливні баки або вантаж.

Через обмежену маневреність і слабкий захист такі машини стають легкою здобиччю. Один удар дрона часто призводить до детонації боєприпасів і повного знищення конвою.

У результаті російські підрозділи опиняються у ситуації, коли можуть фізично перебувати на позиціях, але не здатні вести інтенсивний вогонь через нестачу снарядів. Така стратегія дозволяє Україні з мінімальними витратами досягати максимального ефекту, паралізуючи ключові елементи бойових операцій противника.

