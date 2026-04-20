Охота не на пушки: ВСУ бьют по «кровеносной системе» артиллерии РФ

Украинские военные меняют подход к борьбе с российской артиллерией, делая ставку не на уничтожение самих пушек, а на их обеспечение. Как сообщает Forbes, ВСУ все чаще атакуют колонны поставок боеприпасов, что позволяет эффективнее ослаблять огневую мощь противника.

РФ сосредоточила вдоль фронта тысячи артиллерийских систем, действующих по классической схеме: массированный обстрел – продвижение пехоты – закрепление позиций и новый цикл. При этом несмотря на значительные потери, российская армия продолжает восстанавливать технику и возвращать в строй устаревшие образцы, формируя многоуровневую систему огня с дальностью до 70 км.

Впрочем, найти и уничтожить эти пушки сложно: они хорошо замаскированы, быстро меняют позиции и прикрываются средствами противодействия дронам. Именно поэтому Украина сделала акцент на более уязвимом звене – логистике.

Российская артиллерия тратит до 15 тысяч снарядов ежедневно, и их поставка зависит от грузовиков, двигающихся по дорогам. Это делает их предполагаемыми целями. Украинские беспилотники патрулируют маршруты, иногда ожидая обочин, а затем атакуют транспорт, попадая в топливные баки или груз.

Из-за ограниченной маневренности и слабой защиты такие машины становятся легкой добычей. Один удар дрона часто приводит к детонации боеприпасов и полному уничтожению конвоя.

В результате российские подразделения оказываются в ситуации, когда они могут физически находиться на позициях, но не способны вести интенсивный огонь из-за нехватки снарядов. Такая стратегия позволяет Украине с минимальными затратами добиваться максимального эффекта, парализуя ключевые элементы боевых операций противника.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска активизировали штурмовые действия вдоль линии фронта, однако эти атаки не приносят ощутимых результатов и вряд ли способны изменить ход весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.



