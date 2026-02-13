Сейм Польщі зробив історичний крок назустріч своїм громадянам, які захищають Україну, знявши з них кримінальну відповідальність за службу в іноземній армії. Як повідомляє Polskie Radio24, рішення про повну амністію було ухвалено майже одноголосно — "за" проголосували 406 депутатів від владної коаліції та опозиції.

Польща декриміналізувала службу в ЗСУ: Сейм ухвалив закон про повну амністію для добровольців

Згідно з чинним законодавством, служба в іноземному війську без згоди міністерства каралася терміном від 3 місяців до 5 років. Тепер ці санкції скасовано для всіх, хто приєднався до оборони України.

"Сейм Польщі ухвалив закон про повну амністію для поляків, які служать у ЗСУ. Тепер добровольців не притягуватимуть до кримінальної відповідальності, а вже винесені вироки за участь у війні без офіційного дозволу будуть скасовані", — зазначає видання.

Закон має широку дію та охоплює період з квітня 2014 року. Амністія стосується не лише безпосередніх учасників бойових дій, а й тих, хто закликав інших вступати до лав українського війська.

"Амністія діє "заднім числом" і охоплює всіх, хто допомагав Україні з квітня 2014 року. Поляків більше не каратимуть не лише за саму службу в ЗСУ, а й за те, що вони закликали інших приєднуватися до війська. Ба більше, тих, кого вже встигли засудити за це раніше, тепер повністю помилують", — йдеться у повідомленні.

Рішення підтримали ключові політичні сили, зокрема "Право і справедливість" та "Громадянська коаліція". Проти виступили лише четверо законодавців. Наразі документ передано на розгляд до Сенату. Хоча точна кількість польських добровольців залишається невідомою, закон усуває всі юридичні перешкоди для їхнього вільного повернення додому.

