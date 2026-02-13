Сейм Польши сделал исторический шаг навстречу своим гражданам, защищающим Украину, сняв уголовную ответственность за службу в иностранной армии. Как сообщает Polskie Radio24, решение о полной амнистии было принято почти единогласно — за проголосовали 406 депутатов от властной коалиции и оппозиции.

Польша декриминализировала службу в ВСУ: Сейм принял закон о полной амнистии для добровольцев

Согласно действующему законодательству, служба в иностранной армии без согласия министерства каралась сроком от 3 месяцев до 5 лет. Теперь эти санкции отменены для всех, кто присоединился к обороне Украины.

"Сейм Польши принял закон о полной амнистии для служащих в ВСУ поляков. Теперь добровольцев не будут привлекать к уголовной ответственности, а вынесенные приговоры за участие в войне без официального разрешения будут отменены", — отмечает издание.

Закон оказывает широкое действие и охватывает период с апреля 2014 года. Амнистия касается не только непосредственных участников боевых действий, но и тех, кто призвал других вступать в ряды украинского войска.

"Амнистия действует задним числом и охватывает всех, кто помогал Украине с апреля 2014 года. Поляков больше не будут наказывать не только за службу в ВСУ, но и за то, что они призывали других присоединяться к войску. Более того, тех, кого уже успели осудить за это раньше, теперь полностью помилуют", — говорится в сообщении.

Решения поддержали ключевые политические силы, в частности, "Право и справедливость" и "Гражданская коалиция". Против выступили только четверо законодателей. В настоящее время документ передан на рассмотрение в Сенат. Хотя точное количество польских добровольцев остается неизвестным, закон устраняет все юридические препятствия для их свободного возвращения домой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце 2025 года Украина фактически начала роспуск Интернационального легиона – подразделения, созданного по приказу президента Владимира Зеленского в первые дни после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом сообщает французское издание Le Monde. По данным журналистов, иностранных добровольцев начали переводить в штурмовые полки регулярной армии, выполняющие одни из самых опасных боевых задач.