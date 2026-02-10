Кінець Інтернаціонального легіону: у ЗСУ ухвалили радикальне рішення щодо іноземців

Наприкінці 2025 року Україна фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону – підрозділу, створеного за наказом президента Володимира Зеленського у перші дні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це повідомляє французьке видання Le Monde. За даними журналістів, іноземних добровольців почали переводити до штурмових полків регулярної армії, які виконують одні з найнебезпечніших бойових завдань.

Інтернаціональний легіон. Фото: з відкритих джерел

Рішення Генерального штабу було ухвалене непублічно та доведене до відома 31 грудня 2025 року. Винятком тимчасово став 2-й батальйон Легіону, який отримав відстрочку до 15 лютого, однак і його особовий склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Іноземні військові розповідають, що про переведення дізналися раптово. 45-річний доброволець з Фарерських островів на псевдо "Вікінг" називає це шоком: за його словами, легіонерів змусили терміново вирушити до Кривого Рогу без пояснень. Він скаржиться на різке погіршення умов служби, відсутність навчань і загальну деморалізацію, через що багато бійців уже залишили підрозділи.

Начальник штабу 2-го батальйону Андрій Співак вважає рішення командування стратегічною помилкою. За його словами, Інтернаціональний легіон був унікальним підрозділом із двомовними офіцерами та власною системою підготовки, а переведення легіонерів у штурмові частини означає втрату цінних навичок.

Попри це, частина іноземців готова продовжувати службу, однак інші заявляють про намір розірвати контракти, вважаючи таке рішення зневагою до їхнього внеску у війну проти Росії.

