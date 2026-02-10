На Заході заявили, що про наступальні плани тепер Путіну доведеться забути: що сталося

Втрати російської загарбницької армії у війні проти України стрімко підскочили, що все більше ускладнює досягнення мети, поставленої російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Financial Times із посиланням на українських та західних чиновників, а також військових аналітиків.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний світ Майкла Кофмана, нинішня тактика Росії не дозволяє досягати значних результатів на полі бою.

"Путін зробив ставку на те, що постійний тиск на широкому фронті врешті-решт призведе до краху української сторони. Але те, як воюють російські сили, просто не призведе до значних оперативних проривів", — заявив він.

Аналітики звертають увагу, що темпи російського поступу на ключових ділянках фронту становлять лише від 15 до 70 метрів на день. Згідно зі звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), це повільніше, ніж у більшості війн за останні 100 років. При цьому загальні втрати Росії оцінюються як мінімум у 325 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що щомісяця Росія втрачає десятки тисяч військових.

"Щомісячно гине або отримує тяжкі поранення від 30 до 35 тисяч російських солдатів", — сказав він.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, рівень дезертирства в російській армії досяг найвищого показника за майже чотири роки війни. Колишній український офіцер, який очолює цю групу, зазначив, що російські командири підштовхують війська до наступу за всяку ціну. У результаті росіяни зазнають божевільних втрат, яких можна було б уникнути.

