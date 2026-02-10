logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе заявили, что о наступательных планах теперь Путину придется забыть: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе заявили, что о наступательных планах теперь Путину придется забыть: что произошло

В российских войсках рекордное количество погибших и дезертиров

10 февраля 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Потери российской захватнической армии в войне против Украины стремительно подскочили, что все больше затрудняет достижение целей, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также военных аналитиков.

На Западе заявили, что о наступательных планах теперь Путину придется забыть: что произошло

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, нынешняя тактика России не позволяет ей достигать значительных результатов на поле боя.

"Путин сделал ставку на то, что постоянное давление на широком фронте в конечном итоге приведет к краху украинской стороны. Но то, как воюют российские силы, просто не приведет к значительным оперативным прорывам", — заявил он.

Аналитики обращают внимание, что темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в день. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери России оцениваются как минимум в 325 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ежемесячно Россия теряет десятки тысяч военных.

"Ежемесячно гибнет или получает тяжелые ранения от 30 до 35 тысяч российских солдат", — сказал он.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого показателя за почти четыре года войны. Бывший украинский офицер, возглавляющий эту группу, отметил, что российские командиры подталкивают войска к наступлению любой ценой. В итоге россияне несут безумные потери, которых можно было бы избежать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/ce74d2d8-5562-4e6d-9e5f-041b017b5d39
Теги:

Новости

Все новости