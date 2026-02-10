На Западе заявили, что о наступательных планах теперь Путину придется забыть: что произошло

Потери российской захватнической армии в войне против Украины стремительно подскочили, что все больше затрудняет достижение целей, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также военных аналитиков.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, нынешняя тактика России не позволяет ей достигать значительных результатов на поле боя.

"Путин сделал ставку на то, что постоянное давление на широком фронте в конечном итоге приведет к краху украинской стороны. Но то, как воюют российские силы, просто не приведет к значительным оперативным прорывам", — заявил он.

Аналитики обращают внимание, что темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в день. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери России оцениваются как минимум в 325 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ежемесячно Россия теряет десятки тысяч военных.

"Ежемесячно гибнет или получает тяжелые ранения от 30 до 35 тысяч российских солдат", — сказал он.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого показателя за почти четыре года войны. Бывший украинский офицер, возглавляющий эту группу, отметил, что российские командиры подталкивают войска к наступлению любой ценой. В итоге россияне несут безумные потери, которых можно было бы избежать.

