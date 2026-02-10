Конец Интернационального легиона: в ВСУ приняли радикальное решение в отношении иностранцев

В конце 2025 г. Украина фактически начала роспуск Интернационального легиона – подразделения, созданного по приказу президента Владимира Зеленского в первые дни после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом сообщает французское издание Le Monde. По данным журналистов, иностранных добровольцев начали переводить в штурмовые полки регулярной армии, выполняющие одни из самых опасных боевых задач.

Интернациональный легион. Фото: из открытых источников

Решение Генерального штаба было принято непублично и доведено до сведения 31 декабря 2025 года. Исключением временно стал 2-й батальон Легиона, получивший отсрочку до 15 февраля, однако и его личный состав уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Иностранные военные рассказывают, что о переводе узнали внезапно. 45-летний доброволец с Фарерских островов на псевдо Викинг называет это шоком: по его словам, легионеров заставили срочно отправиться в Кривой Рог без объяснений. Он жалуется на резкое ухудшение условий службы, отсутствие учений и всеобщую деморализацию, из-за чего многие бойцы уже покинули подразделения.

Начальник штаба 2-го батальона Андрей Спивак считает решение командования стратегической ошибкой. По его словам, Интернациональный легион был уникальным подразделением с двуязычными офицерами и собственной системой подготовки, а перевод легионеров в штурмовые части означает потерю ценных навыков.

Несмотря на это, часть иностранцев готова продолжать службу, однако другие заявляют о намерении расторгнуть контракты, считая такое решение пренебрежением их вкладом в войну против России.

