Конец Интернационального легиона: в ВСУ приняли радикальное решение в отношении иностранцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Конец Интернационального легиона: в ВСУ приняли радикальное решение в отношении иностранцев

Le Monde сообщает о фактическом роспуске легендарного подразделения и деморализации иностранных добровольцев

10 февраля 2026, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В конце 2025 г. Украина фактически начала роспуск Интернационального легиона – подразделения, созданного по приказу президента Владимира Зеленского в первые дни после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом сообщает французское издание Le Monde. По данным журналистов, иностранных добровольцев начали переводить в штурмовые полки регулярной армии, выполняющие одни из самых опасных боевых задач.

Интернациональный легион. Фото: из открытых источников

Решение Генерального штаба было принято непублично и доведено до сведения 31 декабря 2025 года. Исключением временно стал 2-й батальон Легиона, получивший отсрочку до 15 февраля, однако и его личный состав уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Иностранные военные рассказывают, что о переводе узнали внезапно. 45-летний доброволец с Фарерских островов на псевдо Викинг называет это шоком: по его словам, легионеров заставили срочно отправиться в Кривой Рог без объяснений. Он жалуется на резкое ухудшение условий службы, отсутствие учений и всеобщую деморализацию, из-за чего многие бойцы уже покинули подразделения.

Начальник штаба 2-го батальона Андрей Спивак считает решение командования стратегической ошибкой. По его словам, Интернациональный легион был уникальным подразделением с двуязычными офицерами и собственной системой подготовки, а перевод легионеров в штурмовые части означает потерю ценных навыков.

Несмотря на это, часть иностранцев готова продолжать службу, однако другие заявляют о намерении расторгнуть контракты, считая такое решение пренебрежением их вкладом в войну против России.

Читайте на портале "Комментарии" — потери российской захватнической армии в войне против Украины стремительно подскочили, что все больше усложняет достижение цели, поставленной российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также на военных аналитиков.




Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/08/l-ukraine-dissout-en-catimini-sa-legion-internationale_6665888_3210.html
