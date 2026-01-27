logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Половина Shahed: Росія кинула в бій новий ударний БПЛА
commentss НОВИНИ Всі новини

Половина Shahed: Росія кинула в бій новий ударний БПЛА

Росія активно застосовує новий важкий ударний дрон БМ-35 зі Starlink, який вже став однією з головних повітряних загроз для України

27 січня 2026, 22:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська армія значно наростила застосування ударного безпілотника БМ-35, який нині посідає друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою бойової частини серед БПЛА РФ. Про це повідомив військовий фахівець Сергій Флеш.

Половина Shahed: Росія кинула в бій новий ударний БПЛА

Новий російський дрон

Саме цей дрон, за його словами, використовує супутниковий зв’язок Starlink і брав участь у нещодавній атаці на Київ. Через малу кількість трофейних зразків БМ-35 досі залишається недостатньо вивченим, що ускладнює оцінку ризиків і наслідків його застосування.

Ключова особливість БМ-35 — майже гарантована детонація. Безпілотник оснащений системою підриву з чотирма датчиками, завдяки чому вибух відбувається у 99,5% випадків, що різко підвищує його ефективність ураження.

При цьому БМ-35 має два варіанти комплектації в одному корпусі.

Перший — з двоциліндровим двигуном, здатний нести до 15 кг бойової частини, яка може складатися з одного, двох або трьох боєприпасів.

Другий — з чотирициліндровим двигуном, що дозволяє нести до 27 кг вибухівки, що фактично становить половину бойового заряду Shahed.

Ще одна характерна ознака БМ-35 — розташування двигуна спереду, що дає змогу ідентифікувати його під час польоту.

Експерти наголошують, що поява та масове застосування таких дронів означає якісну ескалацію дронової війни, з підвищеним рівнем загрози для тилових міст і критичної інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському місті Енгельс Саратовської області, яке є базовим для стратегічної авіації РФ, мешканці масово скаржаться на відсутність опалення та гарячої води. За словами місцевих жителів, комунальні послуги зникли ще 13 січня, однак наприкінці місяця ситуація так і не змінилася.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6872
