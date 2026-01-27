Половина Shahed: Росія кинула в бій новий ударний БПЛА

Російська армія значно наростила застосування ударного безпілотника БМ-35, який нині посідає друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою бойової частини серед БПЛА РФ. Про це повідомив військовий фахівець Сергій Флеш.

Новий російський дрон

Саме цей дрон, за його словами, використовує супутниковий зв’язок Starlink і брав участь у нещодавній атаці на Київ. Через малу кількість трофейних зразків БМ-35 досі залишається недостатньо вивченим, що ускладнює оцінку ризиків і наслідків його застосування.



Ключова особливість БМ-35 — майже гарантована детонація. Безпілотник оснащений системою підриву з чотирма датчиками, завдяки чому вибух відбувається у 99,5% випадків, що різко підвищує його ефективність ураження.

При цьому БМ-35 має два варіанти комплектації в одному корпусі.

Перший — з двоциліндровим двигуном, здатний нести до 15 кг бойової частини, яка може складатися з одного, двох або трьох боєприпасів.

Другий — з чотирициліндровим двигуном, що дозволяє нести до 27 кг вибухівки, що фактично становить половину бойового заряду Shahed.

Ще одна характерна ознака БМ-35 — розташування двигуна спереду, що дає змогу ідентифікувати його під час польоту.

Експерти наголошують, що поява та масове застосування таких дронів означає якісну ескалацію дронової війни, з підвищеним рівнем загрози для тилових міст і критичної інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському місті Енгельс Саратовської області, яке є базовим для стратегічної авіації РФ, мешканці масово скаржаться на відсутність опалення та гарячої води. За словами місцевих жителів, комунальні послуги зникли ще 13 січня, однак наприкінці місяця ситуація так і не змінилася.