Половина Shahed: Россия бросила в бой новый ударный БПЛА

Российская армия значительно нарастила применение ударного беспилотника БМ-35, ныне занимающего второе место по массовости, дальности полета и весу боевой части среди БПЛА РФ. Об этом сообщил военный специалист Сергей Флеш .

Новый российский дрон

Именно этот дрон, по его словам, использует спутниковую связь Starlink и участвовал в недавней атаке на Киев. Из-за малого количества трофейных образцов БМ-35 до сих пор остается недостаточно изученным, что затрудняет оценку рисков и последствий его применения.



Ключевая особенность БМ-35 – почти гарантированная детонация. Беспилотник оборудован системой подрыва с четырьмя датчиками, благодаря чему взрыв происходит в 99,5% случаев, что резко повышает его эффективность поражения.

При этом у БМ-35 есть два варианта комплектации в одном корпусе.

Первый – с двухцилиндровым двигателем, способен нести до 15 кг боевой части, которая может состоять из одного, двух или трех боеприпасов.

Второй – с четырехцилиндровым двигателем, позволяющим нести до 27 кг взрывчатки, что фактически составляет половину боевого заряда Shahed.

Еще один характерный признак БМ-35 — расположение двигателя спереди, позволяющее идентифицировать его во время полета.

Эксперты отмечают, что появление и массовое применение таких дронов означает качественную эскалацию дроновой войны с повышенным уровнем угрозы для тыловых городов и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском городе Энгельс Саратовской области, который является базовым для стратегической авиации РФ, жители массово жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам местных жителей, коммунальные услуги исчезли еще 13 января, однако в конце месяца ситуация так и не изменилась.