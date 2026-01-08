logo_ukra

Полонений РФ шокував зізнанням про армію рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Полонений РФ шокував зізнанням про армію рф

Полонений російський військовий розповів про практику «обнулення», хаос у підрозділах армії РФ та визнав, що українські воїни поставилися до нього людяніше, ніж власне командування

8 січня 2026, 19:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Наприкінці грудня 2025 року бійці 33-ї окремої механізованої бригади взяли в полон кількох російських військових на Добропільському напрямку. Один із них — Андрій Кузьма — розповів про свій шлях у російській армії та практики, які, за його словами, є звичними для окупаційних підрозділів.

Полонений РФ шокував зізнанням про армію рф

Шокуюче зізнання полоненого рф

Кузьма повідомив, що раніше провів близько десяти років у місцях позбавлення волі, після чого був завербований до ПВК "Вагнер". Згодом його, за власними словами, примусово перевели до регулярної армії РФ. Він описав підготовку як хаотичну, без належного навчання, забезпечення та чіткого управління.

За словами полоненого, у підрозділах застосовувалася практика так званого "обнулення" — вбивства військовослужбовців за невиконання наказів або спроби відступу. Він стверджує, що особисто отримував накази застосовувати насильство проти співслуживців.

У грудні його група опинилася у критичній ситуації без їжі, зв’язку та батарей для обладнання. За його словами, існувала загроза знищення власними дронами, якщо бійці не виконували накази командування.

У підсумку Кузьма разом із побратимом вирішив здатися в полон. Їх захопили українські військові, які надали медичну допомогу та врятували життя. Полонений визнав, що ставлення з боку бійців ЗСУ виявилося значно людянішим, ніж те, яке він відчував у російській армії.

Він також заявив, що не хоче повертатися до Росії, оскільки у разі обміну його, ймовірно, знову примусять вирушити на фронт. За його словами, досвід полону в Україні став для нього переломним у розумінні війни та ставлення до людей.

Джерело: https://t.me/nvua_official/156863
