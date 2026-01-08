Пленный РФ шокировал признанием об армии РФ

В конце декабря 2025 бойцы 33-й отдельной механизированной бригады взяли в плен нескольких российских военных на Добропольском направлении. Один из них — Андрей Кузьма — рассказал о своем пути в российской армии и практиках, которые, по его словам, привычны для оккупационных подразделений.

Шокирующее признание пленного рф

Кузьма сообщил, что ранее провел около десяти лет в местах лишения свободы, после чего был завербован в ПИК "Вагнер". Впоследствии его, по собственным словам, принудительно перевели в регулярную армию РФ. Он описал подготовку как хаотическую, без должного обучения, обеспечения и четкого управления.

По словам пленника, в подразделениях применялась практика так называемого "обнуления" — убийства военнослужащих за невыполнение приказов или попытки отступления. Он утверждает, что лично получал приказы применять насилие против сослуживцев.

В декабре его группа оказалась в критической ситуации без еды, связи и батарей для оборудования. По его словам, была угроза уничтожения собственными дронами, если бойцы не выполняли приказы командования.

В итоге Кузьма вместе с побратимом решил сдаться в плен. Их захватили украинские военные, оказавшие медицинскую помощь и спасшие жизнь. Пленный признал, что отношение со стороны бойцов ВСУ оказалось гораздо более человечным, чем то, которое он испытывал в российской армии.

Он также заявил, что не хочет возвращаться в Россию, поскольку в случае обмена его, вероятно, снова заставят отправиться на фронт. По его словам, опыт плена в Украине стал для него переломным в понимании войны и отношения к людям.

