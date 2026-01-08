logo_ukra

BTC/USD

91282

ETH/USD

3131.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Топ-5 небезпечних міст України
commentss НОВИНИ Всі новини

Топ-5 небезпечних міст України

Одесу визнали найнебезпечнішим містом України за рівнем відчуття безпеки серед мешканців

8 січня 2026, 19:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Одеса очолила рейтинг найбільш небезпечних міст України за оцінками користувачів міжнародної онлайн-платформи Numbeo. До п’ятірки міст із найвищим рівнем небезпеки також увійшли Дніпро, Харків, Київ та Львів.

Топ-5 небезпечних міст України

Одеса визначена найнебезпечним містом України

Рейтинг сформовано на основі даних, які самостійно надають користувачі платформи. Numbeo порівнює умови життя в різних країнах і містах світу, зокрема за такими критеріями, як безпека, рівень злочинності, корупція, вартість проживання, якість життя та система охорони здоров’я.

Загальний індекс рівня небезпеки в Україні становить 53,08, що трохи перевищує середній показник. Водночас окремо відзначається підвищений рівень злочинності — 46,92, який, за оцінками користувачів, зріс протягом останніх п’яти років.

Найбільш критичним показником залишається рівень корупції, який оцінили як дуже високий — 80,94. Саме цей фактор суттєво впливає на загальне сприйняття безпеки в країні та в окремих містах.

Аналітики зазначають, що рейтинг базується не на офіційній статистиці правоохоронних органів, а на суб’єктивному сприйнятті жителів і гостей міст, що відображає загальні настрої щодо безпеки та довіри до інституцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що протягом усього дня уряд та всі профільні служби доповідали про ліквідацію наслідків російських ударів по українській інфраструктурі. Роботи тривають цілодобово, зокрема в регіонах, які найбільше постраждали від атак.
Найскладніша ситуація склалася на Дніпровщині та в Запорізькій області, де після ударів по критичній інфраструктурі виникли серйозні перебої з електропостачанням і забезпеченням. До відновлювальних робіт залучені всі необхідні ресурси, ремонтні бригади, комунальні служби, підрозділи ДСНС та енергетичні компанії працюють без перерв.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/uniannet/183269
Теги:

Новини

Всі новини