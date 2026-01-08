Топ-5 небезпечних міст України

Одеса очолила рейтинг найбільш небезпечних міст України за оцінками користувачів міжнародної онлайн-платформи Numbeo. До п’ятірки міст із найвищим рівнем небезпеки також увійшли Дніпро, Харків, Київ та Львів.

Одеса визначена найнебезпечним містом України

Рейтинг сформовано на основі даних, які самостійно надають користувачі платформи. Numbeo порівнює умови життя в різних країнах і містах світу, зокрема за такими критеріями, як безпека, рівень злочинності, корупція, вартість проживання, якість життя та система охорони здоров’я.

Загальний індекс рівня небезпеки в Україні становить 53,08, що трохи перевищує середній показник. Водночас окремо відзначається підвищений рівень злочинності — 46,92, який, за оцінками користувачів, зріс протягом останніх п’яти років.

Найбільш критичним показником залишається рівень корупції, який оцінили як дуже високий — 80,94. Саме цей фактор суттєво впливає на загальне сприйняття безпеки в країні та в окремих містах.

Аналітики зазначають, що рейтинг базується не на офіційній статистиці правоохоронних органів, а на суб’єктивному сприйнятті жителів і гостей міст, що відображає загальні настрої щодо безпеки та довіри до інституцій.

