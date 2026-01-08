Топ-5 опасных городов Украины

Одесса возглавила рейтинг самых опасных городов Украины по оценкам пользователей международной онлайн-платформы Numbeo. В пятерку городов с высоким уровнем опасности также вошли Днепр, Харьков, Киев и Львов.

Одесса определена самым небезопасным гордом Украины

Рейтинг сформирован на основе данных, самостоятельно предоставляемых пользователями платформы. Numbeo сравнивает условия жизни в разных странах и городах мира, в том числе по таким критериям, как безопасность, уровень преступности, коррупция, стоимость проживания, качество жизни и система здравоохранения.

Общий индекс уровня опасности в Украине составляет 53,08, что несколько превышает средний показатель. В то же время, отдельно отмечается повышенный уровень преступности — 46,92, который, по оценкам пользователей, вырос за последние пять лет.

Наиболее критическим показателем остается уровень коррупции, который был оценен как очень высокий — 80,94. Именно этот фактор оказывает существенное влияние на общее восприятие безопасности в стране и в отдельных городах.

Аналитики отмечают, что рейтинг базируется не на официальной статистике правоохранительных органов, а на субъективном восприятии жителей и гостей городов, что отражает общие настроения безопасности и доверия к институтам.

