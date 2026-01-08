logo

BTC/USD

91282

ETH/USD

3131.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Топ-5 опасных городов Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-5 опасных городов Украины

Одессу признали самым опасным городом Украины по уровню ощущения безопасности среди жителей

8 января 2026, 19:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Одесса возглавила рейтинг самых опасных городов Украины по оценкам пользователей международной онлайн-платформы Numbeo. В пятерку городов с высоким уровнем опасности также вошли Днепр, Харьков, Киев и Львов.

Топ-5 опасных городов Украины

Одесса определена самым небезопасным гордом Украины

Рейтинг сформирован на основе данных, самостоятельно предоставляемых пользователями платформы. Numbeo сравнивает условия жизни в разных странах и городах мира, в том числе по таким критериям, как безопасность, уровень преступности, коррупция, стоимость проживания, качество жизни и система здравоохранения.

Общий индекс уровня опасности в Украине составляет 53,08, что несколько превышает средний показатель. В то же время, отдельно отмечается повышенный уровень преступности — 46,92, который, по оценкам пользователей, вырос за последние пять лет.

Наиболее критическим показателем остается уровень коррупции, который был оценен как очень высокий — 80,94. Именно этот фактор оказывает существенное влияние на общее восприятие безопасности в стране и в отдельных городах.

Аналитики отмечают, что рейтинг базируется не на официальной статистике правоохранительных органов, а на субъективном восприятии жителей и гостей городов, что отражает общие настроения безопасности и доверия к институтам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение всего дня правительство и все профильные службы докладывали о ликвидации последствий российских ударов по украинской инфраструктуре. Работы продолжаются круглосуточно, в частности в регионах, наиболее пострадавших от атак.
Самая сложная ситуация сложилась на Днепровщине и Запорожской области, где после ударов по критической инфраструктуре возникли серьезные перебои с электроснабжением и обеспечением. В восстановительные работы привлечены все необходимые ресурсы, ремонтные бригады, коммунальные службы, подразделения ГСЧС и энергетические компании работают без перерывов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/uniannet/183269
Теги:

Новости

Все новости