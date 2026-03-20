Полон екіпажу «Сапфіра» під час гуманітарної місії: справу передали до суду, – Нацполіція

Правоохоронці завершили розслідування щодо захоплення цивільного українського судна "Сапфір" у перші дні повномасштабної війни та скерували справу до суду.

Військових РФ судитимуть за захоплення цивільного судна «Сапфір»

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Національна поліція України.

Слідство встановило, що наказ про затримання екіпажу віддав один із керівників Чорноморського флоту РФ у званні віцеадмірала.

Подробиці

За даними правоохоронців, до виконання наказу були залучені командири двох російських кораблів – рятувально-буксирувального та розвідувального.

Українське судно "Сапфір" прямувало до острова Зміїний із гуманітарною місією – евакуювати поранених і загиблих українських військових. На борту перебували 21 цивільна особа, серед яких лікар і священнослужителі.

Попри цивільний статус судна, російські військові силоміць затримали екіпаж.

Людей утримували в тяжких умовах – без належного харчування та води, а також під постійним психологічним і фізичним тиском.

Слідчі встановили, що російський віцеадмірал особисто прибував на острів Зміїний та віддавав вказівки щодо допиту капітана судна. Його намагалися змусити підтвердити зв’язки екіпажу з українськими силовими структурами.

Незважаючи на відсутність будь-яких підтверджень, полонених згодом перевезли до тимчасово окупованого Криму.

Екіпаж "Сапфіра" вдалося звільнити вже у березні 2022 року під час обміну полоненими.

Наразі трьом військовослужбовцям РФ заочно висунули обвинувачення. Матеріали справи передані до суду.

