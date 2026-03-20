logo_ukra

BTC/USD

71062

ETH/USD

2164.37

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Полон екіпажу «Сапфіра» під час гуманітарної місії: справу передали до суду, – Нацполіція
commentss НОВИНИ Всі новини

Полон екіпажу «Сапфіра» під час гуманітарної місії: справу передали до суду, – Нацполіція

Українські слідчі завершили розслідування щодо трьох російських військових, причетних до незаконного утримання екіпажу судна «Сапфір».

20 березня 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правоохоронці завершили розслідування щодо захоплення цивільного українського судна "Сапфір" у перші дні повномасштабної війни та скерували справу до суду.

Військових РФ судитимуть за захоплення цивільного судна «Сапфір»

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Національна поліція України.

Слідство встановило, що наказ про затримання екіпажу віддав один із керівників Чорноморського флоту РФ у званні віцеадмірала.

Подробиці

За даними правоохоронців, до виконання наказу були залучені командири двох російських кораблів – рятувально-буксирувального та розвідувального.

Українське судно "Сапфір" прямувало до острова Зміїний із гуманітарною місією – евакуювати поранених і загиблих українських військових. На борту перебували 21 цивільна особа, серед яких лікар і священнослужителі.

Попри цивільний статус судна, російські військові силоміць затримали екіпаж.

Людей утримували в тяжких умовах – без належного харчування та води, а також під постійним психологічним і фізичним тиском.

Слідчі встановили, що російський віцеадмірал особисто прибував на острів Зміїний та віддавав вказівки щодо допиту капітана судна. Його намагалися змусити підтвердити зв’язки екіпажу з українськими силовими структурами.

Незважаючи на відсутність будь-яких підтверджень, полонених згодом перевезли до тимчасово окупованого Криму.

Екіпаж "Сапфіра" вдалося звільнити вже у березні 2022 року під час обміну полоненими.

Наразі трьом військовослужбовцям РФ заочно висунули обвинувачення. Матеріали справи передані до суду.

Читайте також в "Коментарях", що напередодні Великодня в Україні активізувалася нова хвиля шахрайських схем, які маскуються під благодійну допомогу. У соцмережах та месенджерах активно поширюють інформацію про нібито великодні виплати та продуктові набори для громадян.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини