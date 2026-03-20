Плен экипажа «Сапфира» во время гуманитарной миссии: дело передали в суд, – Нацполиция

Правоохранители завершили расследование по захвату гражданского украинского судна "Сапфир" в первые дни полномасштабной войны и направили дело в суд.

Военные РФ будут судить за захват гражданского судна «Сапфир»

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следствие установило, что приказ о задержании экипажа отдал один из руководителей Черноморского флота РФ в звании вицеадмирала.

По данным правоохранителей, к исполнению приказа были привлечены командиры двух российских кораблей – спасательно-буксировочного и разведывательного.

Украинское судно "Сапфир" направлялось к острову Змеиный с гуманитарной миссией – эвакуировать раненых и погибших украинских военных. На борту находились 21 гражданское лицо, среди которых врач и священнослужители.

Несмотря на гражданский статус судна, российские военные задержали экипаж.

Людей содержали в тяжелых условиях – без должного питания и воды, а также под постоянным психологическим и физическим давлением.

Следователи установили, что российский вицеадмирал лично прибывал на остров Змеиный и отдавал указания по допросу капитана судна. Его пытались заставить подтвердить связки экипажа с украинскими силовыми структурами.

Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений, пленных впоследствии перевезли в временно оккупированный Крым.

Экипаж Сапфира удалось освободить уже в марте 2022 года во время обмена пленными.

Трем военнослужащим РФ заочно выдвинули обвинения. Материалы дела переданы в суд.

