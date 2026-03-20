Українців заманюють “великодніми виплатами”: обіцяють до 5100 грн, але є небезпечний нюанс

Напередодні Великодня в Україні активізувалася нова хвиля шахрайських схем, які маскуються під благодійну допомогу. У соцмережах та месенджерах активно поширюють інформацію про нібито великодні виплати та продуктові набори для громадян.

Фейкові виплати до Великодня: як шахраї масово обманюють українців

Як передають "Коментарі", українцям обіцяють грошову допомогу від 1900 до 5100 гривень разом із “святковими наборами” нібито від Українського Червоного Хреста та маркетплейсу ROZETKA. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє видання "На пенсії".

У чому суть схеми

Шахраї створюють оголошення, які виглядають як реальні соціальні програми. Вони спеціально акцентують увагу на тому, що допомогу можуть отримати ті, хто “не встиг минулого року”.

Це створює відчуття обмеженої можливості та змушує людей діяти швидко – переходити за посиланнями або вводити свої персональні дані.

Що кажуть офіційно

Український Червоний Хрест уже спростував свою причетність до цієї “акції”.

В організації наголосили:

– жодних виплат у такому форматі не проводиться

– співпраці з ROZETKA у цьому напрямку немає

– вся допомога публікується лише через офіційні канали

Як розпізнати обман

Фахівці радять звертати увагу на кілька ключових моментів:

– підозрілі посилання з незрозумілих джерел

– вимоги ввести персональні або банківські дані

– обіцянки швидких виплат без перевірок

У жодному разі не варто переходити за такими посиланнями або залишати свої дані.

Що робити, якщо ви вже натрапили на таку “акцію”

Якщо ви побачили подібне оголошення, його рекомендують одразу перевірити або повідомити про нього.

Зробити це можна:

– написавши на електронну пошту

– або зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-357-100

Чому це небезпечно

Подібні схеми можуть призвести не лише до втрати грошей, а й до витоку персональних даних. Надалі їх можуть використовувати для доступу до банківських рахунків або інших шахрайських операцій.

Контекст

Перед великими святами кількість таких фейків традиційно зростає. Шахраї використовують довіру людей до відомих брендів та благодійних організацій, щоб зробити свої повідомлення максимально переконливими.

Тому головне правило – перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.

