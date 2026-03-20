Украинцев заманивают пасхальными выплатами: обещают до 5100 грн, но есть опасный нюанс

В преддверии Пасхи в Украине активизировалась новая волна мошеннических схем, маскирующихся под благотворительную помощь. В соцсетях и мессенджерах активно распространяют информацию о якобы пасхальных выплатах и продуктовых наборах для граждан.

Фейковые выплаты к Пасхе: как мошенники массово обманывают украинцев

Как передают " Комментарии ", украинцам обещают денежную помощь от 1900 до 5100 гривен вместе с "праздничными наборами" якобы от Украинского Красного Креста и маркетплейса ROZETKA. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает издание "На пенсии".

В чем суть схемы

Мошенники создают объявления, которые выглядят как реальные социальные программы. Они специально акцентируют внимание на том, что помощь могут получить те, кто "не успел в прошлом году".

Это создает ощущение ограниченной возможности и заставляет людей действовать быстро – переходить по ссылкам или вводить свои персональные данные.

Что говорят официально

Украинский Красный Крест уже опроверг свою причастность к этой акции.

В организации отметили:

– никаких выплат в таком формате не производится

– сотрудничества с ROZETKA в этом направлении нет

– вся помощь публикуется только через официальные каналы

Как распознать обман

Специалисты советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов:

– подозрительные ссылки из непонятных источников

– требования ввести персональные или банковские данные

– обещания скорых выплат без проверок

Ни в коем случае не следует переходить по таким ссылкам или оставлять свои данные.

Что делать, если вы уже натолкнулись на такую "акцию"

Если вы увидели подобное объявление, его рекомендуют сразу же проверить или сообщить о нем.

Сделать это можно:

– написав на электронную почту

– или позвонив по горячей линии 0-800-357-100

Почему это опасно

Подобные схемы могут привести не только к потере денег, но и к утечке персональных данных. В дальнейшем их могут использовать для доступа к банковским счетам или другим мошенническим операциям.

Контекст

Перед большими праздниками количество таких фейков традиционно растет. Мошенники используют доверие людей к известным брендам и благотворительным организациям, чтобы сделать свои сообщения максимально убедительными.

Поэтому главное правило – проверять информацию только через официальные источники.

Читайте также в " Коментариях", что Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону трем гражданам Украины, аргументируя это якобы озвученными угрозами в адрес премьер-министра Виктора Орбана.