Ситуація під Гуляйполем в Запорізькій області стала одним із найгостріших епізодів останнього місяця – і на фронті, і в інформаційному просторі. Російська армія підійшла до міста на кілька кілометрів, а його можлива втрата створить суттєві проблеми для всього запорізького напрямку і спростить ворогу шлях на Покровське (Дніпропетровщина).

Полковник Манько повідомив, що робиться у Гуляйполі, втрата якого може призвести до проблем

На початку листопада українські сили втратили Полтавку, Успенівку та низку сусідніх сіл – і саме після цього, за даними DeepState, Україна була "за крок від втрати Гуляйполя". Бійці 102-ої окремої бригади ТРО (Івано-Франківська область), які утримували смугу в районі Гуляйполя понад три роки, під тиском росіян почали відхід з позицій. Це призвело до хаосу і випадків дружнього вогню.

Щоб стабілізувати ситуацію командування перекинуло 225-ий штурмовий полк та інші сили.

Паралельно з цим виникла серйозна розбіжність у публічних оцінках обстановки. Аналітики DeepState говорили про критичну ситуацію, загрозу місту та загибель бійців у полоні. Пресслужба ОК "Південь" ці дані частково або повністю заперечувала.

На цьому тлі начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько вкотре заявив, що українські сили "зупинили ворога і блокують його просування" – у той самий момент, коли родини бійців 102-ої бригади проводили мітинги в Івано-Франківську, вимагаючи "евакуації".

Втім, оборону міста вдалося частково стабілізувати перекиданням штурмових полків Але питання, що накопичувалися тривалий час і вибухнули в листопаді, нікуди не зникли.

Полковник Валентин Манько дав велике інтерв’ю "Українській правді", де детально розповів про ситуацію на цьому напрямку.

За його словами, там з 2022 року була низька активність і біля Гуляйполя стояла лише одна бригада 102-га, яка з початком активних штурмів не витримала натиску. Вже пізніше туди було відправлене підкріплення.

"Росіяни не заходили з тилу. Були Солодке, Рівнопілля і Гуляйполе. Третій батальйон, який не витримав натиску – це вже ні для кого не секрет – знявся з цього напрямку. І саме на цей напрямок знову прийшли ми. З тилу до нас ніхто не заходив, до них – так тим більше. Оточення в них також не було – росіяни лізли в лоб. Ми знову виставили лінію і зараз стримуємо противника там, де й стримували. Але ситуацію ускладнюють тумани і дощі, завдяки яким противнику вдається просуватися. Це не відбувається колонами чи великими групами, бо ми їх знищуємо", – зазначив Манько.

За його словами, коли підрозділи ТрО відійшли, штурмові війська знову зайшли в Рівнопілля. Але реально противник дуже тиснув, та й у самому Рівнопіллі немає позицій, де можна чітко встояти. Тому штурмовики стоять навколо Рівнопілля на заготовлених позиціях.

" Там не найгірша ситуація із оборонними спорудами. Коли ми там стали, ситуація щодо Рівнопілля, Вишневого, Солодкого не особливо змінилася. Але вона змінилася на самому Гуляйполі – там знявся підрозділ, і ми відновлюємо свої позиції. Я впевнений, що ми витіснимо противника. Просто на це потрібен час ", – наголосив Манько.

