Ситуация под Гуляйполем в Запорожской области стала одним из острейших эпизодов последнего месяца – и на фронте, и в информационном пространстве. Российская армия подошла к городу на несколько километров, а его возможная утрата создаст существенные проблемы для всего запорожского направления и упростит врагу путь на Покровское (Днепропетровщина).

Полковник Манько сообщил, что делается в Гуляйполе, потеря которого может привести к проблемам

В начале ноября украинские силы потеряли Полтавку, Успеновку и ряд соседних сел – и именно после этого, по данным DeepState Украина была "в шаге от потери Гуляйполя". Бойцы 102-й отдельной бригады ТРО (Ивано-Франковская область), удерживавшие полосу в районе Гуляйполя более трех лет, под давлением россиян начали уход с позиций. Это привело к хаосу и случаям дружеского огня.

Чтобы стабилизировать ситуацию командование перебросило 225-й штурмовой полк и другие силы.

Параллельно с этим возникло серьезное расхождение в публичных оценках обстановки. Аналитики DeepState говорили о критической ситуации, угрозе городу и гибели бойцов в плену. Пресс-служба ОК "Юг" эти данные частично или полностью отрицала.

На этом фоне начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько в очередной раз заявил, что украинские силы "остановили врага и блокируют его продвижение" – в тот момент, когда семьи бойцов 102-й бригады проводили митинги в Ивано-Франковске, требуя "эвакуации".

Впрочем, оборону города удалось частично стабилизировать опрокидыванием штурмовых полков. Но вопросы, которые накапливались длительное время и разразились в ноябре, никуда не исчезли.

Полковник Валентин Манько дал большое интервью "Украинской правде", где подробно рассказал о ситуации в этом направлении.

По его словам, там с 2022 года была низкая активность и возле Гуляйполя стояла только одна бригада 102-го, которая с началом активных штурмов не выдержала давления. Уже позже туда было отправлено подкрепление.

"Россияне не заходили с тыла. Были Сладкое, Ровнополье и Гуляйполе. Третий не выдержавший натиска батальон – это уже ни для кого не секрет – снялся с этого направления. И именно на это направление снова пришли мы. С тыла к нам никто не заходил, к ним так тем более. Окружения у них тоже не было – россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали. Но ситуацию усложняют туманы и дожди, благодаря которым противнику удается продвигаться. Это не происходит колоннами или большими группами, потому что мы их уничтожаем", – отметил Манько.

По его словам, когда подразделения ТРО отошли, штурмовые войска снова зашли в Ровнополье. Но реально противник очень давил, да и в самом Ровнополье нет позиций, где можно четко устоять. Поэтому штурмовики стоят вокруг Ровнополья на заготовленных позициях.

" Там не самая плохая ситуация с оборонительными сооружениями. Когда мы там стали, ситуация по Ровнополью, Вишневому, Сладкому не особо изменилась. Но она изменилась на самом Гуляйполе – там снялось подразделение, и мы восстанавливаем свои позиции. Я уверен, что мы вытесним противника. Просто на это нужно время ", – подчеркнул Манько.

