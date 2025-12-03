Те, що у Росії заявляють про відсутність компромісного варіанту щодо закінчення війни в Україні – досить очікувано. Тому що в них нема мотиваціі і бажання зупинятись. Про це заяила політик, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Чому Путін боїться паузи у війні

"І коли говорять, що росіянам потрібна пауза. Це дискусійна теза. Бо після паузи вони не наберуть такий темп війни і матимуть проблеми з комплектуванням нової хвилі контрактників. А мобілізацію путін боїться проводити", – наголошує вона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що формулювання, що Путін відкинув мирний план США, неправильне, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що РФ виходить із того, що переговорам зі США краще проходити в тиші. Пєсков також зазначив під час брифінгу, що телефонна розмова між президентами РФ і США можлива у будь-який момент, але зараз результати мають бути досягнуті на експертному рівні.

"Кремль сподівається, що США так само, як і РФ, не будуть розповсюджувати подробиці про переговори щодо України. Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що прямий обмін думками між РФ та США щодо мирного плану відбувся вчора вперше, щось було прийнято, щось зазначено як неприйнятне. "Представники РФ готові зустрічатися з колегами зі США стільки, скільки потрібно для мирного врегулювання в Україні", — додав він.