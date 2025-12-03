То, что в России заявляют об отсутствии компромиссного варианта по окончании войны в Украине – достаточно ожидаемо. Потому что у них нет мотивации и желания останавливаться. Об этом заявила политик, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Почему Путин боится паузы в войне

"И когда говорят, что россиянам нужна пауза. Это дискуссионный тезис. Ибо после паузы они не наберут такой темп войны и будут иметь проблемы с комплектованием новой волны контрактников. А мобилизацию пути боится проводить", – отмечает она.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что формулировка, что Путин отверг мирный план США, неправильна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине. Песков также отметил во время брифинга, что телефонный разговор между президентами РФ и США возможен в любой момент, но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

"Кремль надеется, что США так же, как и РФ, не будут распространять подробности о переговорах по Украине. Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем продуктивнее они будут", — заявил Песков.

Он отметил, что прямой обмен мнениями между РФ и США о мирном плане состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое. "Представители РФ готовы встречаться с коллегами из США столько, сколько нужно для мирного урегулирования в Украине", — добавил он.