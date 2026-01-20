Окупанти постійно модифікують своє озброєння, в тому числі ударні БПЛА, якими б’ють по Україні сотнями на день. Тепер відомо, що росіяни прикріпляють до "шахедів" ракети. Проте фахівці попереджають: ця повітряна ціль небезпечна навіть після того, як її приземлили.

Поліцейських, рятувальників та військових попередили: яку небезпеку виявили після обстрілу

"Друзі з поліції, ДСНС, СБУ та ЗСУ. Якщо Ви опинитеся на місці падіння Шахеда з ракетою Р-60, не наближайтеся до неї ближче 2 метрів і не намагайтеся щось чіпати.

У ній сердечники з обідненого урану, який фонить зовсім не так, як пишуть радянські інструкції. Чекайте фахівців", – наголошує український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора Росія розпочала масовану комбіновану атаку по Україні. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ключовою ціллю ударів була енергетична інфраструктура — ворог намагається виснажити систему, створити масштабні відключення світла і тепла та тиснути на цивільне населення.

Атака відбувалася хвилями. Спочатку фіксували пуски ударних БПЛА з різних напрямків. Згодом додалася ракетна загроза: монітори повідомляли про ризики застосування балістичних ракет, а також про підйом у повітря стратегічної авіації. Окремо повідомлялося про зліт МіГів — носіїв аеробалістичних ракет типу "Кинджал", через що тривога поширилася на всю країну.

Під час атаки Київ, Дніпро та Вінниця перебували під комбінованим обстрілом — одночасно дрони та балістика.

Окремо моніторингові канали повідомили про можливе перше застосування РФ нової балістичної ракети "Іскандер-І" по території України та заявили, що ціль могла долетіти до Вінниччини. Ці дані наразі не підтверджені офіційно і потребують уточнення. Так само попередньо озвучуються характеристики щодо дальності. Станом на ранок інформацію не підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.