Полицейских, спасателей и военных предупредили: какую опасность обнаружили после обстрела
Полицейских, спасателей и военных предупредили: какую опасность обнаружили после обстрела

Специалист предупреждает: «шахед» с ракетой может быть токсичным

20 января 2026, 17:41
Автор:
Недилько Ксения

Оккупанты постоянно модифицируют свое вооружение, в том числе ударные БПЛА, которыми бьют по Украине сотнями в день. Теперь известно, что россияне прикрепляют к "шахедам" ракеты. Однако специалисты предупреждают, что эта воздушная цель опасна даже после того, как ее приземлили.

Полицейских, спасателей и военных предупредили: какую опасность обнаружили после обстрела

Полицейских, спасателей и военных предупредили: какую опасность обнаружили после обстрела

"Друзья из полиции, ГСЧС, СБУ и ВСУ. Если Вы окажетесь на месте падения Шахеда с ракетой Р-60, не приближайтесь к ней ближе 2 метров и не пытайтесь что-то трогать.

В ней сердечники из обедненого урана, который фонит совсем не так, как пишут советские инструкции. Ждите специалистов", – отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Россия начала массированную комбинированную атаку по Украине. По сообщениям мониторинговых ресурсов, ключевой целью ударов была энергетическая инфраструктура – враг пытается истощить систему, создать масштабные отключения света и тепла и давить на гражданское население.

Атака происходила волнами. Сначала фиксировали пуски ударных БПЛА по разным направлениям. Впоследствии добавилась ракетная угроза: мониторы сообщали о рисках применения баллистических ракет, а также о подъеме в воздух стратегической авиации. Отдельно сообщалось о взлете МиГов — носителях аэробалистических ракет типа "Кинжал", из-за чего тревога распространилась на всю страну.

Во время атаки Киев, Днепр и Винница находились под комбинированным обстрелом одновременно дроны и баллистика.

Отдельно мониторинговые каналы сообщили о возможном первом применении РФ новой баллистической ракеты "Искандер-И" по территории Украины и заявили, что цель могла долететь до Винницкой области. Эти данные пока не подтверждены официально и нуждаются в уточнении. Также предварительно озвучиваются характеристики относительно дальности. На утро информацию не подтвердили в Воздушных Силах ВСУ.



