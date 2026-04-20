Поліцейських можуть відправити на фронт: в Раді пояснили необхідність
Поліцейських можуть відправити на фронт: в Раді пояснили необхідність

Народний депутат Гончаренко розповів, чому поліцейських потрібно відправити на фронт

20 квітня 2026, 20:12
Кречмаровская Наталия

Трагедія в Києві, яка трапилась 18 квітня, шокувала Україну. І ще більше вразила українців поведінка поліцейських, які були на місці події. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко, зазначив, що на теракт має бути реакція і в тому числі кадрова. Також він наголосив, що потрібно, щоб не просто змінились персоналії, а змінились підходи. 

“І взагалі сьогодні стоїть дуже гостро питання от щодо тих самих патрульних поліцейських. Чи всі поліцейські були на ротації в зоні бойових дій? Думаю, що якби вони були на такій ротації, то, напевно, в поліції не залишилось би людей, які втікають, побачивши там когось зі зброєю. Навпаки люди виконують свій обов'язок службовий для заради якого їх держава і найняла, і суспільство”, — зазначив політик. 

За його словами, всім зараз відомо, наскільки сьогодні потрібні люди, в тому числі на фронті. І для великої кількості поліцейських, які є в Україні, така ротація була би практикою та навчанням, допомогла б бути їм у постійній готовності. Також, пояснив народний депутат, це б підтримало фронт. До того ж така практика відповіла б на питання українського суспільства. 

“Адже виглядає так, що як бусифікувати та брати в цьому участь — коли на їх очах б'ють людей, і, на жаль, іноді вони самі в цьому беруть участь, коли займаються бусифікацією, то тут в них (поліцейських, — ред.) ніхто не тікає. А як побачили озброєну людину, озброєного терориста в даному випадку, то вони повтікали і кинули людей. Це абсолютно неприйнятно”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що опубліковано унікальні кадри з бодікамер патрульних під час стрілянини в Києві.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g-kv6ii-nzc
