Опубліковано унікальні кадри з бодікамер патрульних під час стрілянини в Києві (ВІДЕО)
Опубліковано унікальні кадри з бодікамер патрульних під час стрілянини в Києві (ВІДЕО)

Сім жертв і поліцейська втеча: Генпрокурор оприлюднив шокуючі деталі трагедії 18 квітня

20 квітня 2026, 19:40
Недилько Ксения

Кількість загиблих внаслідок теракту в Києві, що стався минулої суботи, зросла до семи осіб — сьогодні у лікарні помер ще один поранений чоловік. На тлі цієї трагедії Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошену підозру двом працівникам патрульної поліції, чия бездіяльність дозволила вбивці продовжувати розправу над людьми протягом майже півтори години.

Скриншот з відео

За результатами аналізу відеоматеріалів встановлено, що екіпаж патрульних прибув на місце події одним із перших і бачив поранених, зокрема дитину. Проте, попри наявність зброї та законні підстави для її застосування, правоохоронці не зупинили злочинця.

"Патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події", — заявив Кравченко.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Генпрокурор особливо відзначив мужність пораненого хлопчика, який на тлі безпорадності дорослих у формі просив рятувати не його, а батька. Водночас через відсутність опору з боку поліції вбивця продовжував розстрілювати перехожих з 16:35 до 18:00.

"Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих", — підкреслив очільник відомства.

Двом поліцейським інкримінують службову недбалість за ч. 3 ст. 367 КК України, що передбачає суворе покарання за тяжкі наслідки. Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що криваві події в Голосіївському районі Києва, де 18 квітня чоловік із зареєстрованою рушницею розстріляв людей, змусили владу повернутися до питання вільного обігу зброї. Хто має рацію: ті, хто хоче дати людям шанс на захист, чи ті, хто боїться перетворення українських міст на полігони для побутових розбірок — розбирався портал "Коментарі".



