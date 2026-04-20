Опубліковано унікальні кадри з бодікамер патрульних під час стрілянини в Києві (ВІДЕО)

Кількість загиблих внаслідок теракту в Києві, що стався минулої суботи, зросла до семи осіб — сьогодні у лікарні помер ще один поранений чоловік. На тлі цієї трагедії Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошену підозру двом працівникам патрульної поліції, чия бездіяльність дозволила вбивці продовжувати розправу над людьми протягом майже півтори години.

Скриншот з відео

За результатами аналізу відеоматеріалів встановлено, що екіпаж патрульних прибув на місце події одним із перших і бачив поранених, зокрема дитину. Проте, попри наявність зброї та законні підстави для її застосування, правоохоронці не зупинили злочинця.

"Патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події", — заявив Кравченко.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Генпрокурор особливо відзначив мужність пораненого хлопчика, який на тлі безпорадності дорослих у формі просив рятувати не його, а батька. Водночас через відсутність опору з боку поліції вбивця продовжував розстрілювати перехожих з 16:35 до 18:00.

"Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих", — підкреслив очільник відомства.

Двом поліцейським інкримінують службову недбалість за ч. 3 ст. 367 КК України, що передбачає суворе покарання за тяжкі наслідки. Досудове розслідування наразі триває.

