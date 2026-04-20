Опубликованы уникальные кадры из бодикамер патрульных во время стрельбы в Киеве (ВИДЕО)

Число погибших в результате теракта в Киеве, произошедшего в минувшую субботу, возросло до семи человек — сегодня в больнице скончался еще один раненый мужчина. На фоне этой трагедии Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявленном подозрении двум работникам патрульной полиции, чье бездействие позволило убийцы продолжать расправу над людьми в течение почти полутора часов.

Скриншот из видео

По результатам анализа видеоматериалов установлено, что экипаж патрульных прибыл на место происшествия одним из первых и видел раненых, в том числе ребенка. Однако несмотря на наличие оружия и законные основания для его применения, правоохранители не остановили преступника.

"Патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически сбегает с места происшествия", — заявил Кравченко.

Внимание! Видео 18+, содержащее чувствительные кадры!

Генпрокурор особо отметил мужество раненого мальчика, который на фоне беспомощности взрослых в форме просил спасать не его, а отца. В то же время из-за отсутствия сопротивления со стороны полиции убийца продолжал расстреливать прохожих с 16:35 до 18:00.

"Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих", — подчеркнул глава ведомства.

Двум полицейским инкриминируют служебную халатность по ч. 3 ст. 367 УК Украины, предусматривающей суровое наказание за тяжкие последствия. Досудебное расследование продолжается.

